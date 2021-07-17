Бах рассказал, сколько участников Олимпиады уже прибыло в Токио

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о количестве спортсменов, которые уже прибыли в Токио для участия в Играх.
Бах рассказал, сколько участников Олимпиады уже прибыло в Токио
  • Reuters

«Сегодня мы полностью сфокусированы на Олимпиаде. С 1 июля по 16 июля около 15 тыс. спортсменов и официальных аккредитованных лиц, включая СМИ, прибыли в Токио. Все были протестированы на коронавирус. Только 15 сдали положительные тесты», — цитирует Баха РИА Новости.

Он отметил, что получившие положительный результат теста были изолированы и не представляют угрозы для японских зрителей. Глава МОК также выразил уверенность, что соревнования вызовут огромный интерес у болельщиков по всему миру.

«Уже сейчас понятно, и всё говорит о том, что за этими Играми в Токио будет самое пристальное внимание болельщиков за всю историю олимпийского движения. Миллиарды будут восхищаться спортсменами. Но не только ими, а ещё и жителями Японии», — заявил Бах.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом.

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