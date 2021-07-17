Доминирование сестёр Авериных и интрига в группе: чего ожидать от турнира по художественной гимнастике на Играх в Токио

На протяжении пяти олимпийских циклов Россия ни разу не проигрывала на Играх в художественной гимнастике, побеждая как в личных соревнованиях, так и в группе. Однако завоевать в Токио два золота — не самая простая задача, учитывая последние результаты конкуренток. В чём именно заключается сила российских гимнасток — в материале RT.

Журналисты любят говорить, что на летних Олимпиадах есть два вида спорта, за которые никогда не бывает страшно в плане результата, — это синхронное плавание и художественная гимнастика. Не согласиться трудно: начиная с Игр — 2000 ни одно золото в этих дисциплинах не ушло на сторону. В Сиднее, правда, в художественной гимнастике случилась сенсация: сильнейшая на тот момент гимнастка мира Алина Кабаева уронила обруч и откатилась в многоборье на третью позицию, но место лидера немедленно было занято «резервисткой» Юлией Барсуковой.

Собственно, в этом заключается главное отличие художественной гимнастики от синхронного плавания: пьедестал в этом виде спорта штурмуют парой, и трижды — на Играх в Афинах, Лондоне и Рио-де-Жанейро — Россия возвращалась домой с золотом и серебром.

Игры в Токио вполне могут продлить эту уникальную серию: нашу страну представят в личном многоборье сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины. Первая более титулована: она 13 раз становилась триумфатором на чемпионатах мира, в то время как у Арины подобных успехов всего четыре. Однако победу в личном многоборье на недавнем чемпионате Европы в Варне одержала именно она.

Главное в Токио заключается не в том, кто именно из сестёр поднимется на высшую ступень пьедестала, а в том, чтобы туда не пробрался кто-то другой. Как и в групповых упражнениях, для главного тренера российской сборной Ирины Винер-Усмановой это вопрос принципа.

Уникальность художественной гимнастики как вида спорта заключается прежде всего в том, что она требует от спортсменок абсолютного владения своим телом. Каждой, даже самой крошечной мышцей. А это — ежедневная работа по много часов и никакой возможности пропустить несколько дней тренировок или, скажем, набрать лишний килограмм веса. Потому что тут же рушится всё.

Другими словами, художественная гимнастика — это работа, на которую уходит жизнь спортсмена и тренера на протяжении доброго десятка лет. И проиграть означает пустить эту жизнь под откос.

Также по теме Три золота Дины Авериной и укатившийся обруч в групповых упражнениях: чем завершился ЧЕ по художественной гимнастике В заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с мячом,...

В этих словах нет никакого преувеличения: тренер российской сборной Амина Зарипова, чья ученица Маргарита Мамун стала олимпийской чемпионкой в Рио, вспоминала, как на своей собственной Олимпиаде в Атланте оказалась в очень небольшой группе гимнасток, кто не допустил грубых ошибок на протяжении всего личного турнира. Но заняла четвёртое место.

«Я хотела тогда умереть. Совершенно серьёзно думала о самоубийстве», — вспоминала экс-гимнастка.

Можно спорить о правомерности подобного отношения к спорту, но факт остаётся фактом: Винер-Усманова создала в своём виде спорта совершенно уникальную систему, внутри которой не просто отметаются даже мысли о возможных неудачах, но и спортсменки растут с уверенностью, что главное — не их личный результат, а результат страны.

Вице-чемпионка олимпиады в Рио Яна Кудрявцева, которую, кстати, считали до Игр куда более вероятной претенденткой на золото, нежели Мамун, говорила об этом незадолго до того выступления.

«Нас приучили, что флаг России должен всегда быть выше остальных. Кто именно будет под этим флагом стоять на пьедестале — уже второстепенно. Конечно же, очень хочется выиграть самой. Но прежде всего хочется дойти до этих Олимпийских игр, отобраться в сборную. При нашей конкуренции в команде это совсем не просто — скамейка запасных огромная. И если на протяжении стольких лет российские гимнастки занимают исключительно первые места, если за нами стоит такая история и такие традиции, то как можем проиграть мы сами?» — сказала Кудрявцева.

Еще более жёсткая история — группа. Тем, кто попадает в состав, сразу объясняют: команда не должна подстраиваться под самочувствие одного человека. Поэтому нытьё на тренировках не допускается в принципе: либо гимнастка работает наравне со всеми, либо её место занимает другая спортсменка.

Те, кто специализируется в личном многоборье, в группе не выступают — в этом, собственно, главное отличие художественной гимнастики от синхронного плавания. Хотя Мамун вспоминала, как однажды главный тренер предложила ей попробовать себя в групповых выступлениях, мотивируя это тем, что группа может стать прекрасным шансом для гимнастки попасть на Олимпийские игры в Лондоне. Маргарита честно отработала тренировку и… отказалась.

«У меня групповые упражнения никогда не вызывали интереса. А кроме того, в основной состав группы не так просто пробиться: все комбинации у нас традиционно готовят два состава, на тот случай, если вдруг появится необходимость кого-то заменить из-за травмы или по какой другой причине. Ну и чтобы все постоянно в тонусе были», — объясняла Мамун.

Также по теме Золото Арины Авериной в многоборье и победа в группе: как Россия выступает на ЧЕ по художественной гимнастике Россиянка Арина Аверина заняла первое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии....

С точки зрения личной известности, групповые выступления — неблагодарное занятие. Но они действительно дают спортсменкам шанс. И в какой-то степени становятся для многих своеобразным наркотиком. Наиболее титулованная из российских спортсменок Анастасия Близнюк собиралась уходить из спорта после Игр в Лондоне, а сейчас в ранге уже двукратной олимпийской чемпионки готовится выступить на третьей Олимпиаде и, разумеется, её выиграть.

Может ли кто-то помешать честолюбивым российским планам?

По словам Зариповой, в личном первенстве это может произойти лишь в том случае, если случится форс-мажор (подобно укатившемуся за ковёр обручу Кабаевой в Сиднее). Иначе говоря, если Дина и Арина Аверины сумеют избежать ошибок, никакая другая гимнастка в мире не сможет с ними конкурировать. Даже наиболее опасная из соперниц израильтянка Линой Ашрам далеко не так сильна в многоборье, как в отдельных дисциплинах. Но «отдельные» медали в олимпийском формате не разыгрываются.

А вот в группе могут случиться сюрпризы. Если вспомнить последний чемпионат мира, который проходил в 2019-м в Баку, медали в групповом многоборье (в порядке убывания) поделили Россия, Япония и Болгария. При этом японки были первыми в упражнении с мячами и взяли ещё одно серебро в упражнении с обручами и булавами. Иначе говоря, страна-хозяйка Игр-2020 уже тогда отчётливо проявила свои олимпийские намерения. Добавьте сюда домашние стены, а возможно, и более льготное судейство, и становится понятно, что итог групповых выступлений может оказаться непредсказуемым.

А ещё гимнастика — это множество свойственных девочкам примет и суеверий. Не сдавать в багаж купальники, снаряды и диски с музыкой, не позволять посторонним, включая подруг по команде и тренеров, трогать перед стартом те предметы, с которыми тебе предстоит выступать.

«Они обладают энергетикой, словно одушевлённые. И с ними нельзя плохо обращаться. Я в это верю…» — высказывалась на этот счёт вице-чемпионка Игр в Афинах Ирина Чащина.