«Золотой шлем» Джоковича, домашний турнир Осаки и защита титула Весниной: главные теннисные интриги на Играх в Токио

На летних Играх в Токио будут разыграны пять комплектов медалей в теннисе. Новак Джокович может одержать первую победу и приблизиться к оформлению «Золотого шлема», но ему постараются помешать российские теннисисты, у которых не было наград уже больше 20 лет. Наоми Осака пропустила Уимблдон ради подготовки к домашнему турниру, где её главной соперницей станет австралийка Эшли Барти. Елена Веснина будет отстаивать звание чемпионки в женском парном разряде, но не с той партнёршей, с которой добиралась до финала травяного мейджора. О главных теннисных интригах Олимпиады — в материале RT.

Без Надаля и Федерера, но с четырьмя россиянами

Олимпийские игры можно назвать самым специфичным соревнованием для теннисистов-профессионалов. На них по определению не разыгрываются призовые, а только медали, которые можно назвать самой редкой наградой в этом виде спорта. С 2016 года не распределяются и рейтинговые очки, которые могли бы служить приличной мотивацией за месяц до Открытого чемпионата США. Наконец, привыкшие выступать в паре спортсмены из разных стран вынуждены объединяться со своими соотечественниками.

Свой отпечаток в этом сезоне накладывает и пандемия коронавируса. Во многом из-за неё Олимпиаду в Токио намерены пропустить многие фавориты, которых волнуют проблемы безопасности, логистики и самой атмосферы турнира. Так, австралиец Ник Кирьос отказался приезжать в Японию только из-за того, что на трибунах не будет болельщиков, без которых он не сможет выкладываться на корте.

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В мужском одиночном разряде не сыграют практически половина игроков из первой двадцатки рейтинга ATP. У некоторых причины весьма объективные — австриец Доминик Тим и бельгиец Давид Гоффен пропустят Олимпиаду из-за травм, а болгарин Григор Димитров не провёл достаточно матчей за сборную, чтобы выполнить условия отбора. Остальные же отказались от приезда по личным причинам.

Главная потеря у мужчин — Рафаэль Надаль. После поражения на «Ролан Гаррос» он решил пропустить не только Уимблдон, но и Олимпийские игры, на которых побеждал 13 лет назад в одиночном разряде и пять лет назад в парном. С учётом того, что не выступит и Тим, к сербу Новаку Джоковичу и россиянину Даниилу Медведеву в первую четвёрку посева присоединятся грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

За десять дней до церемонии открытия отказался от участия ещё один теннисист из «большой тройки» — Роджер Федерер. Девятая ракетка мира уже высказывала сомнения по поводу поездки в Токио, и теперь теннисист принял окончательное решение, сославшись на травму. Он мог бы стать одним из немногих игроков, которые выступали на пяти Олимпиадах (притом что в 2016 году швейцарец не состязался). В его коллекции уже есть золотая медаль, но только в парном разряде — свой единственный финал в одиночном Федерер проиграл в 2012-м. Если он всё-таки решится в будущем восполнить этот пробел, то за олимпийским титулом придётся идти уже на пятом десятке лет.

Участие Джоковича в олимпийском турнире пока тоже не гарантировано. После победы на Уимблдоне он признался, что последние новости заставляют его задуматься об отказе от Игр. Но если первая ракетка мира действительно пропустит Олимпиаду, он упустит, возможно, последний шанс добиться уникального теннисного достижения — собрать «Золотой шлем». Для этого ему осталось выиграть только золотую медаль в Токио и US Open. До сих пор только немке Штеффи Граф в 1988 году удавалось завоевать все пять титулов в течение одного сезона. Пока что Джокович не блистал на Олимпиадах и сумел выиграть лишь бронзу в 2008 году, когда ещё не был даже двукратным победителем турниров Большого шлема.

Хотя мужской турнир и недосчитается ряда известных теннисистов, это ещё не говорит о том, что соревнования будут провальными. Всё-таки в список участников вошли финалисты всех последних четырёх турниров Большого шлема (за исключением Тима) и победитель Итогового турнира ATP Tour Медведев. При этом Олимпиады как раз славятся тем, что на пьедестале нередко оказываются тёмные лошадки.

Нынешний расклад перед Играми вполне благоволит российским теннисистам, которые всего однажды добирались до четвертьфинала после победы Евгения Кафельникова в 2000 году. Кроме Медведева в одиночном турнире выступят Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Кроме России четыре квоты заработали также Италия, Франция и США, но почти все их спортсмены располагаются в рейтинге ниже Хачанова, так что хотя бы благодаря качественному представительству шансы россиян на медали увеличиваются.

Мечта Осаки и форма Барти

Ситуация с отказами у женщин гораздо лучше, чем у мужчин. Хотя из первой восьмёрки рейтинга WTA в Токио не приедет половина, все следующие спортсменки по списку до 22-й ракетки мира Каролины Муховой из Чехии готовы сыграть, если не случится форс-мажор.

Из тех четырёх лидеров женского тенниса, которые всё-таки отказались от участия, не всех можно считать потерями. Например, американка Софья Кенин и румынка Симона Халеп в этом году ни разу не доходили даже до полуфиналов турниров WTA, а канадка Бьянка Андрееску лишь раз сыграла в финале в Майами, в котором отказалась от борьбы с первой ракеткой мира Эшли Барти. Отстаивать на Олимпиаде свои высокие позиции в рейтинге им было бы тяжело.

А вот отказ Серены Уильямс стоит отнести к категории потерь хотя бы из-за вклада, который внесла американка в олимпийский теннис. Вместе с сестрой Винус она выиграла три Олимпиады в паре, а каждая из них побеждала ещё и в одиночке. Уильямс-старшая также завоевала серебро в миксте в 2016 году, но её в Токио тоже не будет — позиции в рейтинге не позволили 41-летней теннисистке пройти отбор.

Главной фавориткой женского турнира стоит считать Наоми Осаку. Хотя она не живёт в Японии и не умеет бегло говорить по-японски, грядущую Олимпиаду она воспринимает как домашнюю и мечтает завоевать на ней золото. Грунтовый и травяной сезоны у 23-летней теннисистки не задались — с «Ролан Гаррос» она снялась из-за нежелания общаться с прессой, а Уимблдон пропустила ради подготовки к Играм. Но на харде Осака в этом году потерпела лишь одно поражение, а в прошлом — всего два. Едва ли на этом покрытии кто-то ещё может показывать такие же стабильные результаты, особенно без должной подготовки, которая у второй ракетки мира как раз была.

Почти так же уверенно чувствует себя лидер женского тенниса Эшли Барти. У неё за последние полтора сезона накопилось всего пять проигрышей на харде. В Токио она приедет в статусе чемпионки Уимблдона, что явно свидетельствует о том, что сейчас австралийка находится в хорошей форме и позабыла обо всех травмах, периодически мешающих ей подтверждать свой класс.

Но на Олимпийских играх нельзя списывать со счетов ни одну спортсменку. Любители тенниса прекрасно помнят, как в 2016 году чемпионкой стала пуэрториканка Моника Пуиг. Перед соревнованиями она занимала 37-ю строчку в рейтинге WTA, но это не помешало ей выиграть все шесть матчей, в том числе у второго и третьего номеров посева — испанки Гарбинье Мугурусы и немки Анжелики Кербер.

Для российских теннисисток Олимпиада традиционно складывается неплохо. Достаточно вспомнить, как в 2008 году Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарёва заняли весь пьедестал почёта, а в 2012-м Мария Шарапова добралась до финала.

Но в этот раз с прогнозами стоит быть осторожнее. Во-первых, россиянкам не удалось добиться полного представительства — Дарья Касаткина, игравшая на прошлой Олимпиаде в четвертьфинале, в этот раз не выступит по состоянию здоровья. Во-вторых, на харде ни у Анастасии Павлюченковой, ни у Екатерины Александровой, ни у Вероники Кудерметовой давно не было хоть каких-то значимых успехов. Можно вспоминать недавний финал «Ролан Гаррос» Павлюченковой или титул Кудерметовой в Стамбуле, но всё это происходило на других покрытиях.

Неразбериха с россиянками и непредсказуемость микста

У россиянок ещё остаётся парный разряд, и в нём перспективы на медаль выглядят более интересными. Прямо перед Уимблдоном прекрасную форму набрала действующая чемпионка в этом виде Елена Веснина. Она боролась за титулы в миксте на «Ролан Гаррос» и женском парном турнире на Уимблдоне.

Правда, если с Асланом Карацевым Веснина ещё сможет заново составить дуэт, то с Вероникой Кудерметовой уже вряд ли. На Олимпиаду Веснина заявлена вместе с Верой Звонарёвой, а её недавняя напарница сыграет с Анастасией Павлюченковой. В Федерации тенниса России не учли пожелание финалисток Уимблдона и развели их по разным командам, что может либо помочь им обеим проявить себя с новыми партнёршами, либо оставит без всяких шансов на медаль. Однако Веснина решением разделить её с Кудерметовой на Олимпиаде в любом случае осталась недовольна.

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Нельзя забывать, что расклады в парном теннисе на Олимпиаде во многом зависят от того, насколько сбалансированными будут пары, состоящие обязательно из представительниц одной страны. С этим нет проблем, пожалуй, только у Чехии — Барбора Крейчикова и Катержина Синякова не только давно выступают вместе, но и входят в первую тройку парного рейтинга WTA. Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия тоже много и успешно выступали вместе, но последняя уже давно сосредоточилась на одиночке. Многим известным парницам придётся брать себе в партнёры гораздо менее титулованных игроков и пытаться привыкнуть к ним за короткий срок.

Похожим образом обстоят дела у мужчин, только там готовых пар для Олимпиады гораздо больше. Это и хорваты Мате Павич — Никола Мектич, и французы Николя Маю — Пьер-Юг Эрбер, и колумбийцы Роберт Фарах — Хуан Себастьян Кабаль. Каждый из них входит в первую восьмёрку парного рейтинга ATP, и при этом все теннисисты прекрасно сыграны друг с другом. Если кого-то из них не будет на пьедестале почёта, то это станет небольшой сенсацией.

Россию представят те же теннисисты, что и в одиночном турнире. Неплохими можно назвать перспективы Андрея Рублёва и Карена Хачанова. Если бы не успехи в отдельности друг от друга, они вполне могли бы стать хорошей парой. Они дважды играли в финалах «Мастерсов» и не упускают лишний раз практиковаться вместе на других турнирах. Но всё-таки они будут сосредоточены на борьбе за личные медали, как и Даниил Медведев с Асланом Карацевым, у которых опыта игры в паре на профессиональном уровне почти нет.

Не исключено, что Карацеву предстоит играть сразу на трёх турнирах — выход в финал «Ролан Гаррос» вместе с Весниной обязывает его пробовать себя в миксте. Но в смешанном разряде говорить что-либо конкретное о раскладах невозможно.

Составы пар формируются уже во время самой Олимпиады из числа тех участников, которые готовы к лишним нагрузкам для себя. Болельщики могут мечтать о том, как объединятся, например, греки Стефанос Циципас и Мария Саккари или поляки Ига Свёнтек и Хуберт Гуркач, но некая определённость по поводу микста наступит только тогда, когда по итогам первых дней кто-то из теннисистов останется не у дел в других разрядах.