Осака поддержала футболистов сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям после финала Евро

Японская теннисистка Наоми Осака отреагировал на расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Японская теннисистка Наоми Осака отреагировал на расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Осака опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на котором запечатлены Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Джейдон Санчо и Рахим Стерлинг с дорисованными над головами коронами.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти свои удары не смогли реализовать игроки английской сборной Рашфорд, Сака и Санчо. Игра завершилась победой итальянской команды. После матча футболисты стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

Ранее мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020.