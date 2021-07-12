Осака поддержала футболистов сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям после финала Евро

Осака опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на котором запечатлены Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Джейдон Санчо и Рахим Стерлинг с дорисованными над головами коронами.
July 12, 2021
Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти свои удары не смогли реализовать игроки английской сборной Рашфорд, Сака и Санчо. Игра завершилась победой итальянской команды. После матча футболисты стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.
Ранее мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020.