Мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Рашфорд, Сака и Санчо. Три льва. Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо ещё. Лица, ответственные за отвратительное насилие в интернете, которое мы видели, должны быть привлечены к ответственности, и компании социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан на своей странице в Twitter.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти свои удары не смогли реализовать игроки английской сборной Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Игра завершилась победой итальянской команды. После матча Рашфорд, Сака и Санчо стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что принц Уильям обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро.