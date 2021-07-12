Принц Уильям поддержал сборную Англии после проигрыша в финале Евро-2020

Принц Уильям, герцог Кембриджский поддержал сборную Англии после её поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

Принц Уильям, герцог Кембриджский поддержал сборную Англии после её поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

«Сердце разбито. Поздравляю сборную Италии с великой победой. Игроки Англии, вы проделали длинный путь, но, увы, это был не наш день. Но не вешайте нос и гордитесь собой — я знаю, что впереди вас ждут новые свершения», — говорится в сообщении герцога Кембриджского.

Он также выразил своё возмущение поведением фанатов сборной, принявшихся оскорблять игроков на расовой почве.

«Мне отвратительны расистские оскорбления, направленных против игроков сборной Англии. Совершенно неприемлемо, что игрокам приходится терпеть такое отвратительное поведение. Это должно немедленно прекратиться, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — добавил принц Уильям, являющийся также президентов английской Футбольной ассоциации (FA).

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

После матча фанаты в соцсетях обрушились с критикой и оскорблениями на расовой почве в адрес игроков сборной Англии.

Ранее сообщалось, что в АПЛ отреагировали на расистские оскорбления фанатов в адрес игроков сборной Англии.