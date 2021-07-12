В АПЛ отреагировали на расистские оскорбления фанатов в адрес игроков сборной Англии

Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с заявлением относительно оскорбления на расовой почве игроков национальной команды, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения сборной в финале чемпионата Европы по футболу.

Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с заявлением относительно оскорбления на расовой почве игроков национальной команды, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения сборной в финале чемпионата Европы по футболу.

«АПЛ в очередной раз потрясена оскорблениями в интернете, от которых приходится страдать футболистам. Если вы видите это, сообщите. Вместе мы можем ясно дать понять всем, что здесь нет места расизму — ни в футболе, ни где-либо еще», — говорится в заявлении.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

После матча фанаты в соцсетях обрушились с критикой и оскорблениями на расовой почве в адрес игроков сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Рио Фердинанд резко высказался о фанатах за их расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.