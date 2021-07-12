Фердинанд резко высказался о фанатах за их расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал оскорбления на расовой почве игроков национальной команды, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения британцев в финале чемпионата Европы по футболу.

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал оскорбления на расовой почве игроков национальной команды, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения британцев в финале чемпионата Европы по футболу.

«Команда была превосходна. Нация любила, боготворила игроков за их усилия на поле — и это правильно. Но это просто непостижимо, как резко через 120 минут матча, после серии пенальти изменилось отношение к некоторым игрокам сборной Англии. Сразу после игры социальные сети превратились в токсичное место, безопасное для расистов — для невежественных и трусливых крыс, которые стали демонстрировать свои отвратительные чувства», — написал Фердинанд в своём Instagram.

Он отметил, что считает позорным такое поведение фанатов.

«Только подумайте об этих идиотах, которые всего несколько дней назад отмечали великолепную игру Стерлинга, Сака или Уокера, отдавая им должное за их усилия на поле в футболке сборной Англии. Можно поставить последний фунт на то, что эти люди пели песню про Рахима Стерлинга, да так, что у них чуть жилы не лопались. Но Англия проиграла, и эта радость и чувство единения немедленно испарились, а наши темнокожие игроки стали мишенью», — добавил Фердинанд.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон осудил фанатов за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.