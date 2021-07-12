Борис Джонсон осудил фанатов за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020.

«Сборная Англии заслужила, чтобы игроков восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто в ответе за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно», — написал Джонсон в Twitter.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Италия установила рекорд финалов Евро по владению мячом.