Борис Джонсон осудил фанатов за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

«Сборная Англии заслужила, чтобы игроков восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто в ответе за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно», — написал Джонсон в Twitter.
Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Италия установила рекорд финалов Евро по владению мячом.