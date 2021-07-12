Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга WTA

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Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга WTA
  • Reuters

Обновлённый рейтинг опубликован на сайте организации.

Павлюченкова дошла до третьего круга Уимблдона.

Среди остальных российских теннисисток на 31-ю строчку поднялась Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова опустилась на 33-е место, а Екатерина Александрова поднялась на 34-ю позицию.

Лидером рейтинга является австралийка Эшли Барти. Второе место занимает японка Наоми Осака, а тройку лучших замыкает Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР.

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