Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР

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Россиянин Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР
  • Reuters

Обновлённый рейтинг можно посмотреть на сайте ATP.

Хачанов поднялся на 25-е место. Он на минувшей неделе дошёл до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где уступил Денису Шаповалову из Канады.

Лидером рейтинга остаётся серб Новак Джокович. Второе место занимает россиянин Даниил Медведев, а тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв сохранил седьмую строчку, а Аслан Карацев — 24-ю.

Ранее Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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