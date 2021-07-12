Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР
- Reuters
Обновлённый рейтинг можно посмотреть на сайте ATP.
Хачанов поднялся на 25-е место. Он на минувшей неделе дошёл до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где уступил Денису Шаповалову из Канады.
Лидером рейтинга остаётся серб Новак Джокович. Второе место занимает россиянин Даниил Медведев, а тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.
Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв сохранил седьмую строчку, а Аслан Карацев — 24-ю.
Ранее Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.