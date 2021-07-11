Поражение с двумя матчболами: как Веснина и Кудерметова уступили в финале Уимблдона

Елена Веснина и Вероника Кудерметова потерпели обидное поражение в финале Уимблдонского теннисного турнира. В решающем матче парного разряда они выиграли первый сет у Элисе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из Тайваня и заработали два матчбола во второй партии, однако не сумели сломить сопротивление соперниц. В третьем сете россиянки вели со счётом 7:6, но не подали на матч и уступили три гейма подряд. Для Весниной это был 11-й парный финал на турнирах Большого шлема (трижды она побеждала вместе с Екатериной Макаровой), а для Кудерметовой — первая попытка завоевать титул на мейджоре.

Нынешний Уимблдон не принёс титулов взрослым российским теннисистам. Последний шанс завоевать трофей упустили Елена Веснина и Вероника Кудерметова. В финале парного турнира они уступили бельгийке Элисе Мертенс и представительнице Тайваня Се Шувэй в напряжённом трёхсетовом матче, который продолжался 2,5 часа. Дважды россиянки были в одном очке от титула, однако так и не смогли закончить встречу в свою пользу.

То, что Веснина и Кудерметова дошли до финала, уже было для них солидным достижением. Едва ли не в каждом матче, начиная с первого круга, им попадались именитые соперницы, добивавшиеся успехов или в парном, или в одиночном разряде. Две россиянки сразу же выбили с турнира соотечественницу Анастасию Павлюченкову и её партнёршу Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан. Следом они прошли двух бывших первых ракеток мира в паре — Саню Мирзу из Индии и Беттани Маттек-Сэндс из США. С Мирзой Веснина десять лет назад доходила до финала «Ролан Гаррос», но в этот раз они были по разные стороны сетки.

После победы над американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли российский дуэт вышел в четвертьфинал, где встретился с первой парой турнира чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Веснина и Кудерметова уступили им в первой партии на тай-брейке, но одержали итоговую победу, отыграв в третьем сете четыре матчбола. Полуфинал с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сэндерс тоже затянулся. В третьей партии россиянки уступали со счётом 2:5, но смогли выиграть пять геймов подряд. Три раза они были на грани поражения, но всё-таки вышли в финал.

После вылета чешских теннисисток главными фаворитками Уимблдона стали как раз Мертенс и Се Шувэй, посеянные под третьим номером. Обе они в прошлом были лидерами женского парного тенниса. К тому же бельгийка в этом сезоне уже выиграла Открытый чемпионат Австралии вместе с белоруской Ариной Соболенко, а тайваньская спортсменка дважды побеждала на Уимблдоне, один из титулов она завоевала два года назад.

Статистически Веснина на фоне соперниц смотрелась очень неплохо. Три года назад она возглавляла парный рейтинг WTA и выигрывала Уимблдон вместе Екатериной Макаровой в 2017 году. Она уже в 11-й раз пробилась в финал турнира Большого шлема в женском парном разряде — больше, чем суммарно обе её соперницы. В этом сезоне Веснина вернулась после рождения ребёнка и уже успела замахнуться на победу в ТБШ. Всего четыре недели назад она вместе с Асланом Карацевым боролась за титул в миксте «Ролан Гаррос», но уступила на решающем тай-брейке. Кудерметовой же предстояло впервые сыграть в финале мейджора.

Россиянки достаточно быстро смогли повести в первом сете финала. У Се Шувэй не пошла подача в четвёртом гейме, и она допустила две двойные ошибки. Ещё два раза она отдала очки в самой игре. После её попадания в сетку Веснина и Кудерметова оформили брейк. Правда, Мертенс тут же здорово проявила себя на приёме, и третья пара Уимблдона отыграла гейм.

Второй выход тайваньской спортсменки на подачу тоже не увенчался успехом. Она вводила мяч очень осторожно, что открывало перед Кудерметовой большие возможности для мощных ударов. После ещё одного брейка Весниной оставалось только избежать осечек и завершить сет в свою пользу, что она и сделала. За всю первую партию россиянки совершили всего одну невынужденную ошибку, а вся статистика, касавшаяся подачи, была гораздо лучше, чем у соперниц.

Во втором сете Веснина и Кудерметова ждали, когда вновь можно будет надавить на Се Шувэй на приёме. Россиянки действительно заработали брейк-пойнт, но не реализовали его. Они ещё несколько раз пытались помешать бельгийско-тайваньской паре, но та с большим трудом всё-таки закончила третий гейм в свою пользу. Только в следующий раз со своими обязанностями на подаче не справилась уже Мертенс. После нескольких её ошибок Веснина в очередной раз красиво уложила мяч в линию и помогла своему дуэту повести со счётом 3:2.

Мертенс и Се Шувэй не собирались так просто сдаваться. В дальнейшем они взяли себя в руки и уже не позволяли соперницам помышлять о брейке, а на чужой подаче навязали борьбу. Особенно не повезло россиянкам в десятом гейме. У них было два матчбола, но Се Шувэй демонстрировала чудеса реакции, мешая их реализовать. В итоге ей вместе с Мертенс удалось сравнять счёт, а затем и заработать тройной сетбол на подаче Кудерметовой. Россиянки отыграли только одно очко, и им пришлось в четвёртый раз подряд выходить на завершение матча в третьем сете.

В решающей партии обе пары показывали достойный теннис. Едва ли не в каждом гейме были розыгрыши, которые становились украшением матча. Но красивые и неожиданные удары долгое время не позволяли завладеть ощутимым преимуществом. Так продолжалось до восьмого гейма. Веснина несколько раз попала в сетку, и соперницам удалось не просто повести с брейком, но и получить возможность подавать на титул.

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Но россиянку такая неудача не заставила отказаться от своего стиля. В следующем гейме она продолжала выходить к сетке, и это помогло выиграть важный с точки зрения психологии мяч, открывший дорогу к обратному брейку. После этого Кудерметова на своей подаче быстро сравняла счёт — 5:5. Пошёл уже третий час матча, когда россиянки предприняли попытку вырваться вперёд в этом сете, но своими ошибками на приёме они так и не реализовали два брейк-пойнта.

Время шло, и соперницам пришлось разыгрывать 13-й гейм в третьем сете — такого в финале Уимблдона не было уже 23 года. Россиянкам по-прежнему было крайне тяжело на приёме, и коллекция невынужденных ошибок продолжала пополняться, но всё-таки их осечки чередовались с удивительными для столь долгого поединка розыгрышами, которые ставили Мертенс и Се Шувэй в тупик. С четвёртой попытки Веснина и Кудерметова взяли чужую подачу.

Но, увы, свою они тут же отдали, причём гораздо быстрее. Следом Се Шувэй провела образцовый гейм, отметающий все предположения о проблемах тайваньской спортсменки в начале матча. Она взяла под ноль 15-й гейм, и это окончательно надломило россиянок. Элисе Мертенс и Се Шувэй выиграли третий сет со счётом 9:7.

Тот факт, что Веснина и Кудерметова вместе дошли до финала Уимблдона и имели несколько прекрасных шансов закончить матч в свою пользу, может теперь повлиять на их перспективы выступить на Олимпиаде в Токио. Изначально планировалось, что Веснина сыграет в паре с Верой Звонарёвой, а Кудерметова — с Павлюченковой. Однако сейчас Звонарёва восстанавливается после травмы, так что дуэт финалисток Уимблдона вполне может воссоединиться в Японии.