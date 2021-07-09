Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу над американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сэндерс в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Уимблдона в парном разряде.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 в пользу россиянок.

В финальном матче, который состоится 10 июля, Веснина и Кудерметова сыграют с представительницей Тайваня Се Шувэй и бельгийкой Элисе Мертенс.

Кудерметова впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема в паре. Между тем Веснина уже выигрывала Уимблдон в парном разряде в 2017 году.

Ранее сообщалось, что итальянец Маттео Берреттини обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в финал Уимблдона.