Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде
- РИА Новости
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 в пользу россиянок.
В финальном матче, который состоится 10 июля, Веснина и Кудерметова сыграют с представительницей Тайваня Се Шувэй и бельгийкой Элисе Мертенс.
Кудерметова впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема в паре. Между тем Веснина уже выигрывала Уимблдон в парном разряде в 2017 году.
Ранее сообщалось, что итальянец Маттео Берреттини обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в финал Уимблдона.