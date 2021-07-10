Кудерметова высказалась о выходе в финал Уимблдона в парном разряде

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона в паре с соотечественницей Еленой Весниной.
Кудерметова высказалась о выходе в финал Уимблдона в парном разряде
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я очень рада, что мы смогли сегодня победить в таком непростом матче. Для меня это первый финал на турнире Большого шлема. Хоть и в паре, но финал — это всё равно хороший результат», — цитирует Кудерметову Sport24.

По её словам, матч бы сложным, а соперники были достойными. Она отметила, что первый сет удалось взять в борьбе и начать хорошо вторую партию, но затем появилось много невынужденных ошибок, которые продолжались и в третьем сете. 

«Когда пришлось отыгрывать три матчбола, у меня в голове не было никаких мыслей. Не думали о том, что вот сейчас матчбол и мы можем проиграть. Просто старались продолжать играть дальше. Я считаю, что именно это нам и помогло. Рада, что смогли сегодня выстоять эмоционально», — добавила Кудерметова.

Ранее сообщалось, что Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде. Они обыграли американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сэндерс.

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