По стопам Рублёва и Медведева: Хачанов уступил Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона, выигрывая 2:1 по сетам

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он проиграл представителю Канады Денису Шаповалову в пятисетовом поединке. Хачанов вёл со счётом 2:1 по партиям, однако закончить матч в свою пользу так и не смог. Точно так же развивались последние матчи на турнире и у Андрея Рублёва и Даниила Медведева, вылетевших после четвёртого круга.

В четвертьфинале Уимблдона Карен Хачанов оказался единственным российским теннисистом, хотя недавно с ним в сетке были ещё два соотечественника. Однако ни Андрей Рублёв, ни Даниил Медведев не смогли выиграть свои пятисетовые поединки четвёртого круга, в которых им даже удавалось вести со счётом 2:1. По точно такому же сценарию прошёл и матч Хачанова против 22-летнего канадца Дениса Шаповалова.

Прежде два спортсмена встречались только один раз, в рамках Кубка Дэвиса. Но тот матч, закончившийся победой уроженца Тель-Авива в трёх сетах, прошёл ещё в 2019 году. С тех пор соперники сильно изменились. Хачанов за два года выпал из первой десятки мирового рейтинга и не добивался громких успехов, пока не приехал в этом сезоне на Уимблдон. Шаповалов же превратился из лидера молодого поколения теннисистов в игрока, который уже готов к большим свершениям.

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В начале матча оба теннисиста испытывали большие трудности с приёмом мяча. Каждый раз им удавалось в лучшем случае зацепить всего одно очко на чужой подаче. Такая тенденция прервалась уже в шестом гейме, который Шаповалов начал с трёх ошибок подряд. Но Хачанов не реализовал ни один из своих шансов выйти вперёд, и даже когда канадец снова совершил двойную ошибку, ему удалось отыграться.

После седьмого гейма с Хачановым произошёл любопытный эпизод. При смене сторон судья на вышке Ричард Хэй попросил его показать кепку. Он заметил, что лента изнаночной стороны была чёрного цвета, что является нарушением дресс-кода Уимблдона — теннисисты обязаны выступать только в белой одежде. Россиянин попросил не менять гардероб до конца сета и всё-таки доиграл его в этой кепке.

Достать новый головной убор Хачанову пришлось довольно скоро. Обмен подачами завершился при счёте 4:4. Российский теннисист вёл со счётом 40:15, как вдруг стал постоянно ошибаться на форхенде. Он проиграл четыре очка подряд, и Шаповалов сделал первый брейк в матче. Свою же подачу канадец уверенно взял под ноль, совершив уже шестой эйс. Хачанов проиграл первый сет, в котором всего три раза пробил навылет, в то время как его соперник половину из своих 32 очков добыл своей активной игрой.

Хачанову удалось настроиться на следующий сет и реализовать те возможности, что он упустил ранее. Он сразу выиграл четыре гейма подряд, оба раза заработав брейк-пойнт после неудачных выходов Шаповалова к сетке. Особенно здорово Хачанов сыграл на приёме во второй раз, когда он отыгрался со счёта 0:40. Канадский спортсмен тут же сделал один обратный брейк, но переломить ход всей партии так и не смог. Играть так же агрессивно, как раньше, у него уже не получалось, и счёт по партиям сравнялся.

В третьем сете долгое время ни у кого не получалось выиграть больше двух очков на приёме. Борьба завязалась только в восьмом гейме, в котором форхенд Хачанова, казавшийся его слабой стороной, неожиданно оказался его козырем. Он отыграл двойной брейк-пойнт, а при счёте 5:5 дождался ошибок от Шаповалова, которых хватило на то, чтобы затем иметь возможность успешно подать на сет. Хачанов выиграл партию со счётом 7:5, хотя по многим важным статистическим показателям — процент выигранных очков на подаче и приёме, активно выигранные розыгрыши, невынужденные ошибки, очки у сетки — россиянин уступил, а по общему количеству очков он оказался на равных с соперником.

До выхода в первый в жизни полуфинал турнира Большого шлема Хачанову оставалось выиграть один сет. Начало следующей партии не предвещало, что с этим могут возникнуть большие проблемы. Но в четвёртом гейме он снова упустил нить игры и своими ошибками подарил Шаповалову тройной брейк-пойнт. Канадец сразу реализовал свой шанс, а после гейма под ноль на своей подаче снова дождался порции осечек от оппонента. Шаповалову осталось только успешно подать, и своим 17-м эйсом за игру он сравнял счёт по партиям.

В решающем сете сразу стало очевидно, что снова вернуть себе инициативу Хачанову будет крайне сложно. В первых четырёх геймах на приёме он выиграл всего три очка, в то время как Шаповалов каждый раз старался выжать максимум из чужой подачи. В девятом гейме канадец своего добился — свой седьмой брейк-пойнт за сет он всё-таки реализовал. А последний гейм на своей подаче он выиграл так же уверенно, как и все предыдущие, отдав Хачанову лишь одно очко.

Спустя пять лет после победы на юниорском Уимблдоне Шаповалов вышел в полуфинал взрослого турнира, хотя прежде на травяном мейджоре не проходил дальше второго круга. Его следующим соперником будет первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, в свою очередь, уверенно обыграл венгра Мартона Фучовича в трёх сетах и в 41-й раз за карьеру пробился в полуфинал турнира Большого шлема.