Все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде

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Все россияне завершили выступления на третьем в сезоне теннисном турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде
  • Reuters

В женском и мужском одиночных разрядах больше не осталось представителей России. Последним был Карен Хачанов, который вылетел на стадии четвертьфинала.

При этом российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина ещё сыграют 7 июля в парном разряде в 1/4 финала. Их соперницами станут чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Ранее сообщалось, что Хачанов в пяти сетах уступил канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона.

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