Все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде

Все россияне завершили выступления на третьем в сезоне теннисном турнире Большого шлема — Уимблдоне.

В женском и мужском одиночных разрядах больше не осталось представителей России. Последним был Карен Хачанов, который вылетел на стадии четвертьфинала.

При этом российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина ещё сыграют 7 июля в парном разряде в 1/4 финала. Их соперницами станут чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Ранее сообщалось, что Хачанов в пяти сетах уступил канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона.