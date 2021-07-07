Тарпищев считает, что Хачанову не хватило физики в четвертьфинале Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Карена Хачанов в четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

«Не хватило Карена физически. Подсел, перестал удобно подходить к мячу, пошли ошибки. А Шаповалов здорово играл, отлично подавал. Наверное, за счёт этого и выиграл. Но больше тут решала физика. Нужно работать дальше, впереди Олимпиада», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Хачанов проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Игроки провели на корте 3 часа 25 минут.

Ранее сообщалось, что все российские теннисисты завершили выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.