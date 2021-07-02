«Снисхождения к нему быть не может»: футболист «Алании» оскорбил теннисистку Касаткину после поражения на Уимблдоне

Нападающий владикавказской «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину в социальных сетях после её поражения во втором круге Уимблдона. Спортсменка предположила, что причиной такого поведения могла быть проигранная ставка. Изначально футболист не признавал свою вину, заявив, что нецензурные сообщения написал его брат, но после проведённого клубом расследования принёс извинения. Клуб также оштрафовал его на три месячных оклада за нанесение репутационного ущерба и неподобающее поведение. В Федерации тенниса России и в РФС осудили поступок игрока.

Российская теннисистка Дарья Касаткина попала в неприятную ситуацию после поражения во втором круге Уимблдона от Елены Остапенко из Латвии. Футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов написал ей в директ в Instagram, где в нецензурной форме нанёс оскорбления за то, что в решающем сете, подавая на матч и ведя 30:0, она проиграла гейм, а затем и всю партию. Сообщениями игрока, с которым она, предположительно, даже не знакома, поделилась сама спортсменка.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

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Вскоре после этого журналистка Софья Тартакова обнародовала продолжение монолога Хубулова. Нападающий добавил, что ставки тут ни при чём, а теннисистке «должно быть стыдно за такие матчи». Кроме того, форвард «поблагодарил» Касаткину за рекламу и попытался извиниться за мат.

После того как история получила огласку, форвард сначала сменил свою фотографию в Instagram, а затем и вовсе удалил профиль. Вскоре страница была разблокирована, однако Хубулов убрал все предыдущие посты. Интересно, что за это время число его подписчиков значительно возросло. Если на момент публикации переписки их было 1,5 тыс., то сейчас их почти 2 тыс.

На инцидент незамедлительно отреагировали в «Алании». В пресс-службе отметили, что произошедшее станет предметом внутреннего разбирательства. Также в клубе принесли извинения Касаткиной, её команде и болельщикам.

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта», — говорится в заявлении «Алании».

При этом сам футболист не спешил с публичным покаянием. По сообщениям СМИ, во время беседы с представителями «Алании» Хубулов заявил, что оскорбления теннисистке писал вовсе не он, а его старший брат.

Касаткина же призналась, что привыкла к подобным словам от болельщиков, однако неожиданностью для неё стало то, что её оскорбил профессиональный спортсмен. Она выразила надежду, что Хубулов всё же принесёт извинения и сделает выводы. Клуб, по её мнению, также должен нести ответственность за своих игроков.

«Непонятно, как спортсмен, который должен знать, через что проходят атлеты, как это сложно, и, по сути, находящийся со мной в одной лодке, может такое писать. Меня это не то чтобы задело, но я считаю нужным этим поделиться. Плюс я считаю, что человек явно нацелен на успехи, результаты, хочет быть известным футболистом, он должен осознавать, что он может говорить, а что нет, понимать, как надо себя вести», — цитирует Касаткину ТАСС.

Впоследствии Хубулов всё же признал свою вину, отметив, что «его действиям нет оправдания». Он принёс извинения 35-й ракетке мира, «Алании» и болельщикам.

«Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!» — написал футболист.

А в «Алании» оштрафовали игрока на три месячных оклада «за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение».

Произошедшее вызвало в России широкий резонанс. Болельщики и представители спортивного мира поддержали Касаткину и призвали «Аланию» как можно строже наказать игрока — вплоть до отстранения из команды.

«Не нужно обращать внимание на идиотов. Их много в спорте. Касаткиной тоже не надо в это ввязываться. Ерунда полная! Не надо сваливаться на такой уровень. Нужно быть выше драки и идти своим путём. Ограничить интернет теннисистам? Нет, это личное дело каждого. Я эту грязь вообще не читаю, смысл-то какой? Забивать мозги себе всяким», — приводит слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе также была удивлена тем, что оскорбление поступило от профессионального спортсмена. Она рассказала, что в теннисе подобные сообщения далеко не редкость, поэтому некоторые игроки вообще не регистрируются в социальных сетях или не берут с собой телефон на значимые турниры.

«Это оскорбление и очень некрасиво. Меня удивила эта ситуация. Конечно, могут писать вещи и похуже на всех языках мира. Если всё читать, то можно сойти с ума. Хубулов является спортсменом, он сам прекрасно понимает, что в игре возможно всё, а тут такая реакция. Хейт не придаёт никакой уверенности спортсменам», — отметила Чакветадзе.

В Госдуме предложили рассмотреть инцидент комитету по этике Российского футбольного союза. Однако его член Андрей Созин выразил сомнение в том, что это произойдёт, так как действия Хубулова не имели прямого отношения к футболу.

«Это жуткая невоспитанность, но мы сами открыли этот ящик Пандоры, придумав Instagram и TikTok. Конечно, это не служит оправданием действий Хубулова, просто ещё раз показывает, как легко можно оскорбить любого человека с помощью соцсетей. Конечно, на Кавказе так не поступают, оскорблять девушек недопустимо. Может, ему так сильно нравится Касаткина и он настолько сильно за неё болел, что не сдержал эмоций. Но никакого снисхождения к нему быть не может. Ты уже взрослый мужик, держи себя в руках», — цитирует Созина Sport24.