Арест после матча и подозрения в мошенничестве: что известно о задержании теннисистки Сизиковой на «Ролан Гаррос»

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали во время «Ролан Гаррос». Французские правоохранительные органы подозревают её в коррупции и мошенничестве из-за предполагаемого участия в договорном матче на турнире в прошлом году. Тогда букмекеры зафиксировали большое количество ставок на то, что спортсменка проиграет гейм, что и произошло, при этом россиянка совершила две двойные ошибки. Сизикова заявила, что считает себя полностью невиновной и намерена добиваться своего оправдания.

Российская спортсменка Яна Сизикова стала фигуранткой скандала на Открытом чемпионате Франции по теннису. Полиция задержала её в связи с подозрением в спортивной коррупции и организованном мошенничестве: предполагается, что теннисистка участвовала в договорном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

Сизикова, 101-я ракетка мира в парном разряде, была арестована вечером 3 мая. В этот день 26-летняя теннисистка играла во встрече первого круга парного турнира вместе с соотечественницей Екатериной Александровой и уступила австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович со счётом 1:6, 1:6. По данным Le Parisien, после сеанса массажа Сизикову взяла под стражу Центральная служба гонок и игр судебной полиции, которая занимается надзором в сфере азартных игр и спортивных ставок. Также в её гостиничном номере провели обыск.

Информацию о задержании теннисистки подтвердили в посольстве России во Франции. Пресс-секретарь Александр Макогонов заявил РИА Новости, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия для защиты спортсменки.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире «Роллан Гаррос». Находимся в контакте с французскими властями и семьёй задержанной», — сказал Макогонов.

В пятницу Сизикову выпустили из-под стражи, однако расследование в её отношении продолжается.

Скандал вокруг Сизиковой тянется с прошлогоднего «Ролан Гаррос». В сентябре 2020-го она тоже принимала участие в женском парном турнире вместе с американкой Мэдисон Бренгл. В первом круге они играли с румынками Кристиной-Андреа Миту и Патрисией-Марией Циг. Дуэт из России и США проиграл на тай-брейке первый сет, а затем со счётом 4:6 уступил во втором, закончив выступление на турнире.

Вскоре в СМИ появилась информация, что перед пятым геймом второй партии произошёл вал ставок на то, что Сизикова и Бренгл уступят на своей подаче. Тот гейм они действительно проиграли всухую. Россиянка совершила две двойные ошибки и странно провела один из розыгрышей: теннисистка села на корт после удара, а затем не смогла отбить вернувшийся к ней мяч. Ещё одно очко проиграла Бренгл.

По данным немецкого издания Welt, на то, что пятый гейм будет проигран, было поставлено несколько сотен тысяч евро. В результате этим делом заинтересовались французская прокуратура и Теннисная антикоррупционная служба (TIU). Сама Сизикова подозрения в свой адрес никак не комментировала и продолжала выступать на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году, до возвращения на «Ролан Гаррос», она уже приезжала во Францию три раза для участия в различных соревнованиях.

После задержания Сизиковой её адвокат Фредерик Бело заявил, что спортсменка опровергает все подозрения в свой адрес. Он также отметил, что прокуратура Парижа пока не выдвигала официальных обвинений.

«Она не захотела взять адвоката во время задержания, потому что считает себя полностью невиновной. Но, как только она выйдет, она подаст жалобу на клевету. Потому что всё это абсолютная клевета, она абсолютно невиновна. Она не имеет никакого отношения к фальсификации игр... В прошлом году, когда Яна наткнулась на какие-то слухи в интернете от итальянского блогера, который говорил о сфальсифицированных матчах, о сделанных денежных ставках, она немедленно обратилась в WTA. У неё была встреча в WTA — она объяснила, что именно произошло, что её тревожило. В WTA сказали, что проведут расследование», — сказал Бело.

Также по теме «Изменения доставляют людям неудобства»: как развивается конфликт между Осакой и организаторами «Ролан Гаррос» Вторая ракетка мира Наоми Осака была оштрафована на $15 тыс. за отказ общаться с журналистами после победы в матче первого круга...

По словам адвоката, с тех пор Сизикова не получала никаких инструкций от организации. Для спортсменки стало шоком, что полиция решила задержать её во время «Ролан Гаррос».

В Федерации тенниса России заявили, что пока что не обладают официальной информацией о задержании Сизиковой. Президент организации Шамиль Тарпищев пообещал защитить спортсменку, когда удастся ознакомиться с документами по её делу.

«Я не знаю, почему Яну задержали. Меры принимаются после получения бумаг. До этого никаких мер нельзя предпринимать, так как есть разные антикоррупционные структуры, которые занимаются договорными матчами. Пока бумаг не будет — сделать ничего нельзя. За Сизиковой тянется шлейф с прошлого «Ролан Гаррос». Сейчас всё будет проверять прокуратура. Сейчас мы ни во что вмешаться не можем. Моя позиция — защищать своих после появления документов. Предпосылки для её задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Кроме судебного разбирательства во Франции, Сизиковой также грозят спортивные санкции со стороны TIU. Эта организация может наказывать спортсменов за участие в договорных матчах штрафом до $250 тыс. и пожизненной дисквалификацией. Стоит отметить, что за всю свою карьеру россиянка заработала лишь $206,6 тыс.