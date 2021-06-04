Российское консульство подтвердило задержание теннисистки Сизиковой в Париже

Российское консульство подтвердило задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила дипмиссия, дипломаты принимают все необходимые меры по защите прав и интересов Сизиковой. Посольство России в Париже находится в контакте с властями Франции и семьёй задержанной российской спортсменки.

В 2020 году внимание французских следователей привлёк матч россиянки и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» с румынскими теннисистками Андреа Миту и Патрисией-Марией Циг. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.

Ранее сообщалось, что Сизикова задержана по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос».