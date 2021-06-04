В Федерации тенниса России прокомментировали задержание Сизиковой в Париже

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко подтвердил задержание российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».
В Федерации тенниса России прокомментировали задержание Сизиковой в Париже
  • РИА Новости

«Насколько я понимаю, информация о задержании Сизиковой соответствует действительности. Но от Яны информации пока нет, до неё дозвониться не могу», — цитирует Селиваненко Sport24.

Вице-президент ФТР отмечает, что разбирательство идёт по инициативе французских правоохранительных органов, а не спортивных организаций, поэтому ему трудно что-то комментировать.

«Мы не владеем документами, не знаем деталей. ФТР никак не уведомляли о задержании Сизиковой», — сказал он.

Напомним, что в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» против румынских теннисисток Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.

Ранее сообщалось, что Сизикова задержана по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос».

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