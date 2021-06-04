Тарпищев высказался о задержании Сизиковой в Париже

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал задержание российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».
Тарпищев высказался о задержании Сизиковой в Париже
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я не знаю, почему Сизикову задержали. Эта новость по договорным матчам тянется с октября месяца. На Яне тянется шлейф с прошлого «Ролан Гаррос». Сейчас мы ни во что вмешаться не можем, всё будет проверять прокуратура», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По мнению президента ФТР, предпосылки для задержания Сизиковой есть.

«Кто-то из игроков сказал, что Сизикова играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», — сказал он.

Напомним, что в 2020 году французских следователей привлёк матч россиянки и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» против румынских теннисисток Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.

Ранее в Федерации тенниса России прокомментировали задержание Сизиковой в Париже.

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