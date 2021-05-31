«Изменения доставляют людям неудобства»: как развивается конфликт между Осакой и организаторами «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Наоми Осака была оштрафована на $15 тыс. за отказ общаться с журналистами после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос». Организаторы всех четырёх турниров Большого шлема выступили с совместным предупреждением, что в случае продолжения бойкота могут последовать более серьёзные санкции, вплоть до дисквалификации. Японка объяснила своё решение борьбой против обязательного участия в пресс-конференциях и за ментальное здоровье теннисистов, которые сейчас обязаны давать интервью даже после поражений и зачастую отвечать на некорректные вопросы.

Старт Открытого чемпионата Франции по теннису ознаменовался скандалом вокруг японской теннисистки Наоми Осаки, которая в преддверии турнира объявила об отказе от общения с журналистами и участия в послематчевых пресс-конференциях. Такое решение вызвало множество вопросов как у некоторых коллег спортсменки, так и у болельщиков и экспертов.

Позицию теннисистки попытался объяснить её личный тренер Вим Фиссетт. По его словам, бойкот прессы — не прихоть второй ракетки мира, а желание изменить ситуацию, приводит позицию специалиста France24 со ссылкой на Der Spiegel. Тренер заверил, что Осака полностью осознаёт значимость прессы, однако вынуждена была пойти на крайние меры, чтобы обратить внимание на существующие проблемы.

«У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы указать на проблемы и инициировать их решение. В США эта тема сейчас очень актуальна, так как спортсмены хотят больше свободы в отношениях со СМИ, чтобы не подвергаться угрозе наказания просто из-за того, что сегодня у них нет настроения общаться», — сказал Фиссетт.

Вторая ракетка мира заявила, что не намерена общаться с прессой за два дня до начала «Ролан Гаррос». По её словам, порой послематчевые пресс-конференции, которые обязательны для всех игроков — как победивших, так и проигравших, негативно сказываются на их психическом состоянии. А однотипные и порой некорректные вопросы выводят спортсменов из ментального равновесия. Она подчеркнула, что выступает против данного правила, в случае невыполнения которого игроку грозит денежный штраф.

Реакция официальных лиц не заставила себя ждать. В WTA заверили, что забота о ментальном здоровье спортсменов является одной из главных задач организации, поэтому они готовы пойти на диалог с Осакой и обсудить эту проблему. В то же время там отметили, что у профессиональных спортсменов «есть обязанность перед спортивным сообществом и болельщиками в том, что касается общения со СМИ, которые освещают соревнования и дают им возможность выразить свою точку зрения и рассказать свою историю».

Более резко ей ответили в Федерации тенниса Франции. Её президент Жиль Мореттон назвал ошибкой такое решение теннисистки, так как, по его мнению, оно может навредить не только ей, но и теннису в целом.

Но ни критика со стороны официальных лиц, ни возможные санкции не испугали Осаку. После матча первого круга «Ролан Гаррос», завершившегося её победой над румынкой Патрисией-Марией Циг, теннисистка не пришла на пресс-конференцию. Позже на её странице в Twitter появилось сообщение, которое, предположительно, выражает её позицию по отношению к сложившейся ситуации.

«Злость — это недостаток понимания. Изменения доставляют людям неудобства», — написала Осака.

anger is a lack of understanding. change makes people uncomfortable. — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 30, 2021

В результате теннисистка была оштрафована на $15 тыс. Кроме того, организаторы «Ролан Гаррос», «Уимблдона», Открытого чемпионата Австралии по теннису и US Open выступили с совместным заявлением, в котором предупредили о новых возможных санкциях. Например, если она продолжит игнорировать свои обязанности, это может привести к увеличению денежного штрафа, дисквалификации и началу расследования, итогом которого может стать отстранение от других мейджоров.

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«Мы хотим подчеркнуть, что эти правила существуют для того, чтобы ко всем игрокам было одинаковое отношение вне зависимости от известности, взглядов или достижений. Это спорт, и самое важное здесь — не допустить, чтобы один спортсмен получил несправедливое преимущество над другим, что, к сожалению, и происходит в данной ситуации, когда один игрок отказывается посвятить время выполнению своих обязательств по взаимодействию со СМИ, а все остальные свои обязательства выполняют», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Ролан Гаррос».

При этом в официальном Twitter-аккаунте опубликовали пост с фотографиями Кея Нисикори, Арины Соболенко, Рафаэля Надаля и Кори Гауфф с подписью «Они понимают предписания». Однако публикация вызвала такой шквал критики со стороны пользователей, в большинстве поддержавших Осаку, что вскоре её решили удалить.

Масла в огонь подлила старшая сестра Наоми — Мари Осака. Она попыталась объяснить, что теннисистке постоянно указывают на неудачную статистику выступлений на Открытом чемпионате Франции, на котором она не проходила дальше третьего круга. Именно поэтому она предпочла отгородиться от подобных высказываний, пояснила Мари. Однако позднее сообщение Осаки-старшей также было удалено. Она объяснила, что большинство неправильно трактовало её слова, решив, что бойкот СМИ — тактический ход, а не желание обратить внимание на существующую проблему.

Мнения коллег Наоми Осаки разделились. Большинство с пониманием отнеслись к её решению. Так, россиянка Елена Веснина подчеркнула, что каждый должен иметь возможность отстаивать свою позицию.

«Наоми много делает для тенниса и игроков, она думает об их психическом здоровье. Это важно. Она молода и хочет открыто демонстрировать свою позицию, как это обычно делает молодёжь. Они смелые, прямолинейные, всегда выступают за «революцию»… Не думаю, что дисквалификация — это хорошая идея. Она же хочет только лучшего, она отстаивает свои взгляды, и нам нужно это уважать», — сказала Веснина.

Ранее аналогичную позицию озвучили первая и третья ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Они отметили, что понимают беспокойство Осаки по поводу ментального здоровья в туре, но обратили внимание на значимость СМИ для популяризации и развития тенниса.

Однако далеко не все поддержали японку. Семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер напомнил, что раньше у игроков вообще не было возможности высказаться после матчей.

«Тогда вообще не стоит приезжать на турнир. Почему к ней должно быть иное отношение, чем к остальным? Это нечестно по отношению к другим игрокам. Поэтому она должна это делать. У неё есть спонсоры, она самая высокооплачиваемая спортсменка в мире. Мы хотим видеть, как великие чемпионы побеждают и празднуют. Но в то же время мы хотим вдохновляться ими, когда они оказываются в сложной ситуации», — приводит слова Виландера Eurosport.

Ранее Осака неоднократно демонстрировала свою позицию по отношению к тем или иным остросоциальным вопросам. В частности, она поддерживала движение против полицейского произвола, участвовала в протестах и выходила на корт в масках с именами жертв насилия.