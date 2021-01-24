Травля за убеждения: почему присвоение Корт высшей награды Австралии вызвало резонанс

Решение присвоить легендарной теннисистке Маргарет Корт звание компаньона Ордена Австралии вызвало шквал критики со стороны общественности. Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс обвинил спортсменку в том, что она якобы сеет ненависть и вражду, так как ранее Корт неоднократно выступала с критикой однополых браков. К Эндрюсу присоединились ряд других политических деятелей и активистов. Сама 24-кратная победительница турниров Большого шлема заявила, что не намерена отказываться от убеждений, и призвала сосредоточиться на её спортивных достижениях.

Прославленная теннисистка Маргарет Корт вновь оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что в ближайшее время её могут представить к званию компаньона Ордена Австралии — высшей награде страны.

О потенциальном награждении Корт стало известно благодаря утечке в СМИ. Традиционно список претендентов на получение ордена, выдвинутый специальным советом и утверждённый генерал-губернатором, держится в тайне и обнародуется лишь на церемонии награждения в День Австралии — 26 января.

Спортсменка уже имеет статус офицера Ордена Австралии, и теперь её планируют представить к званию компаньона этого ордена — на данный момент это высшая присваиваемая степень награды. По сообщениям СМИ, она получит награду с формулировкой «за выдающуюся теннисную карьеру в качестве игрока с мировым именем и рекордсмена по количеству побед на турнирах Большого шлема, а также наставника молодых спортсменов».

Ряд активистов и политических деятелей раскритиковали идею вручения ордена Корт из-за её убеждений. Так, 24-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде давно известна своей критикой однополых браков и гомосексуального лобби. Сама спортсменка подчёркивает, что её взгляды базируются на религии и возможность делиться ими очень важна с точки зрения свободы слова.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс назвал постыдными и фанатичными убеждения экс-теннисистки. По его мнению, из-за них она не должна получить награду.

«Когда другие настаивают на том, чтобы наградить такого человека высшим знаком почёта, думаю, стоит напомнить: победы на турнирах Большого шлема не дают права сеять ненависть и раздор. Ничто не даёт», — написал Эндрюс в Twitter.

Член парламента Австралии Энтони Олбаниз заявил, что вручение ордена якобы не связано со спортивными заслугами Корт. Сенатор от Тасмании Ник Макким назвал это оскорблением для всех «пострадавших» от озвучиваемых ею убеждений, а премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн высказался, что в стране, помимо Маргарет Корт, много «невоспетых героев».

При этом некоторые недовольные решением совета пошли ещё дальше. Кавалер медали Ордена Австралии, известный в стране врач Клара Так Менг Су вернула свою награду в знак протеста. По её мнению, присвоение нового звания Корт якобы означает поощрение «дискриминации и предрассудков».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался комментировать предстоящее награждение, лишь напомнив, что награда вручается за различные достижения.

Сама Корт подчеркнула, что не намерена менять свою позицию, на которую имеет полное право, и призвала критиков сосредоточиться на её спортивных успехах.

«Думаю, очень грустно то, что люди до сих цепляются к этому и хотят меня оскорбить. Мне кажется, пришло время двигаться дальше. Я представляла свою страну, я всегда защищаю свою нацию, которую люблю. Вряд ли кто-то сможет у меня это забрать, и я очень этим горжусь», — приводит слова Корт ABC.

Одной из тех, кто поддержал легендарную теннисистку, стала её сестра Джун Шэнэхэн. По её мнению, Корт заслужила награду благодаря своему упорному труду, поэтому лишать её этого нечестно. Кроме того, она напомнила, что на протяжении многих десятилетий экс-спортсменка занимается благотворительностью и помогает нуждающимся.

«Люди, которые её критикуют, особенно премьер-министр Виктории... Мне было противно из-за того, что он сказал. Если бы он увидел, что она делала, то пожалел бы сейчас о своих словах. Ей доверяют, тонны еды каждый день поступают в её церковь. Всё не так плохо, как некоторые пытаются изобразить. Она хорошая женщина и помогает очень многим», — цитирует Шэнэхэн The Sidney Morning Herald.

Стоит отметить, что Корт не впервые подвергается нападкам за свои убеждения. В связи с этим, например, неоднократно звучали призывы переименовать центральный стадион Australian Open, названный в её честь в 2003 году. Подобные заявления вновь появились после публикации сообщений о потенциальном вручении спортсменке ордена. Их поддержала 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова. Кроме того, Маргарет Корт перестали приглашать на Открытый чемпионат Австралии в качестве почётного гостя за её взгляды.