Спартанские условия, сокращённые призовые и эмоциональное давление: чем необычен первый в сезоне-2021 женский турнир WTA

В Абу-Даби стартовал новый соревновательный сезон женской теннисной ассоциации (WTA). Четыре представителя топ-10 мирового рейтинга прибыли в ОАЭ, чтобы побороться за рейтинговые очки, призовые, а также наилучшим образом подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Об особенностях турнира в Абу-Даби и связанного с ним быта, страхах участниц, а также перспективах ключевых спортсменок и россиянок, пробившихся в основную сетку, — в материале RT.

На кортах Международного теннисного центра Абу-Даби официально стартовал первый женский турнир сезона-2021. По составу участниц он получился представительным: сразу четыре спортсменки из топ-10 мирового рейтинга — Софья Кенин, Элина Свитолина, Каролина Плишкова и Арина Соболенко — прибыли в ОАЭ, чтобы побороться за зачётные очки и как можно лучше подготовиться к Открытому чемпионату Австралии.

Первые соревнования из серии Большого шлема, которые обычно проходят во второй половине января, в этом году сдвинуты на 8 февраля. Кроме того, двухнедельный карантин в Мельбурне, который позволит лишь на пять часов в день покидать гостиничные номера ради тренировок, требует дополнительной закалки — как физической, так и психологической. Турнир в Эмиратах даёт возможность идеально приспособиться к особенностям проживания и работы в Австралии, поскольку условия в Абу-Даби очень схожи с Мельбурном.

Обычно в качестве мотивации для участия в состязаниях приводят и сумму призовых, которые можно получить в случае победы. Однако сегодня гонорары теннисисток куда скромнее, чем в Брисбене, где в 2020-м проводились соревнования в начале января. Если организаторы австралийского турнира собирали фонд, равный практически $1,5 млн, то в Абу-Даби бонусы в три раза меньше.

Впрочем, деньги сегодня для спортсменок не главное. Ведь многие из них долгое время находились без игровой практики. И теперь просто рады выйти на корт в состязательном режиме. В качестве примера рассмотрим график Анастасии Павлюченковой. Россиянка последний раз играла в официальном поединке 2 октября, когда во втором раунде Открытого чемпионата Франции уступила Катержине Синяковой из Чехии (3:6, 4:6). Поскольку в августе спортсменка не участвовала в US Open, а осенний отрезок турниров WTA, большая часть которых проходит в Китае, претерпел изменения из-за пандемии, то за последние 11,5 месяца у Анастасии набралось всего четыре турнира.

Неудивительно, что в какой-то момент поединка среды, 6 января, против Онс Жабер Павлюченкова, выиграв гейм при счёте 6:5, готовилась подавать дальше. И лишь после подсказки рефери отправилась к скамейке для отдыха.

«Мы что, всё ещё играем первый сет? Господи! Я уже совсем запуталась», — выдохнула россиянка, показав тем самым, как выбивает из колеи отсутствие игровой практики.

Кроме того, европейцам в ОАЭ непросто и по причине акклиматизации. Обычно предсезонку спортсмены из этого региона проводят в странах с тёплым климатом. Сегодня же из-за пандемии многие остались зимовать дома и прибыли в жару Абу-Даби после зимних холодов, без возможности плавной адаптации к погоде. Это влияет на мобильность спортсменов — и в плане передвижения по корту, и в плане принятия игровых решений.

«Трудновато, — признаёт эстонка Анетт Контавейт. — У нас всего несколько дней на то, чтобы освоиться. На родине я два-три месяца тренировалась в помещении. От занятий на улице ощущения несомненно другие. Здесь очень сухой воздух. Я пробыла в Эстонии так долго, что моей коже поначалу было просто непривычно».

Далеко не все спортсменки подходят к турниру в ОАЭ готовыми психологически.

Кого-то угнетает пустота на трибунах, поскольку матчи проходят без зрителей. Иным сложно справиться с паническими атаками из-за угрозы пандемии, ведь риску заражения подвергаются не только спортсменки, но и их близкие. Волнение за родных постоянно размывает фокус внимания теннисисток, из-за чего они не могут действовать на максимуме. Чтобы справиться с этой проблемой, в ход идут различные способы.

Так, украинка Элина Свитолина наняла психолога для восстановления внутреннего равновесия.

«Мы видели, что принёс последний сезон. Жизнь — она не только на теннисном корте. Есть ещё и личная жизнь. Есть семья, есть также напряжение, приходящее извне», — подчёркивает теннисистка.

👀😷



In the Covid-Age, portraits are all about the eyes.. @ElinaSvitolina in Abu Dhabi on Tuesday. pic.twitter.com/4r9tPUn2np — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) January 5, 2021

«Я стараюсь пребывать в хорошем расположении духа, а для этого нужно, чтобы вокруг меня были подходящие люди с правильным настроем. Мне сейчас важно рассказывать ей (психологу. — RT) о том, что происходит внутри меня, — даже о самых маленьких и о самых страшных тайнах, которые иначе оставались бы никому не известными. И начав с ней работать, я действительно освободилась от множества моментов, вызывавших напряжение. Она помогла мне открыться, потянула за нужные ниточки».

По словам спортсменки, найти психолога было едва ли не сложнее, чем подходящего тренера или мужа. Однако после того как специалист действительно сработалась с украинкой, та, по её собственному признанию, стала чувствовать себя намного свободнее и спокойнее. В Абу-Даби консультант приехать не смогла. Однако Элина постоянно общается с ней по телефону, обсуждая не только личные проблемы, но и сложные спортивные моменты. Впрочем, Свитолиной в ОАЭ куда проще, чем конкуренткам.

Во-первых, она уже несколько лет именно здесь закладывает базу на сезон, а во-вторых — в 2017-м добыла в ОАЭ первый из трёх титулов WTA в году. Поэтому уверенно чувствует себя тут в сражении против любой соперницы. И, как следствие, считается фаворитом.

Также в топе Каролина Плишкова — как минимум по статистической логике. В первую неделю сезона чешка брала титул трижды из последних четырёх лет (Брисбен в 2017-м, 2019-м и 2020-м), причём потерпела всего одно поражение в 17 матчах.

Let the game begin! 🤗 pic.twitter.com/xW53zy0xVj — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 5, 2021

С учётом того, что 2021 год она начала сменой тренера, приступив к сотрудничеству с Сашей Бажиным, перспективы Каролины выглядят интригующе. Равно как и потенциал Арины Соболенко. Белоруска закончила минувший сезон серией из девяти побед, включившей в себя титулы в Линце и Остраве. Плюс она впервые в карьере пробилась в топ-10 мирового рейтинга, что даёт 22-летней спортсменке дополнительную мотивацию прогрессировать.

И конечно, всем любопытно посмотреть, какую форму набирает к домашнему Australian Open его прошлогодняя победительница Софья Кенин.

Посеянная в ОАЭ под первым номером, она — лицо состязания и его главный пиар-двигатель. Однако спортсменка не скрывает, что для неё в Абу-Даби важнее не взять главный приз, а в оптимальном тонусе подойти к австралийскому этапу Большого шлема. Именно поэтому она нашла в своём графике пару дополнительных недель для предварительной подготовки. И теперь через игры готовится выйти на пик.

Что касается россиянок, то в число сеяных попала лишь Екатерина Александрова, замкнувшая список из 17 спортсменок, что удостоились нумерации. В основную сетку также классифицировались Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова. Потапова и Павлюченкова, к сожалению, закончили выступления уже в первом круге, не справившись с Марией Саккари (4:6, 2:6) и Онс Жабер (6:7, 3:6). Зато из квалификации в турнир пробилась Анастасия Гасанова, и теперь борьбу на турнире продолжают четыре представительницы России.