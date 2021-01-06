Теннисистка Касаткина — о первом матче сезона: я не нервничала, но были какие-то ощущения в животе

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над представительницей Китая Ван Цян в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

«Первый матч после долгого перерыва всегда получается непростым. Я не нервничала, но были какие-то ощущения в животе. Матч получился сложным, трёхсетовым. Нелегко возвращаться после предсезонки. На тренировках ты можешь играть очень хорошо и всех побеждать, но когда приезжаешь на турнир, то ощущения совершенно другие. Ты чувствуешь нервы, здесь всё другое. Нелегко справиться с такими вещами в начале сезона», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Она отметила, что Ван Цян была очень опасной соперницей в этом матче.

«Особенно в игре с форхенда. В её игре был виден контраст. В третьем сете мне удалось сыграть лучше, хотя я и уступала со счётом 0:2. Я играла именно так, как хотела. Я не отдавала очки просто так. Думаю, это и стало ключом к успеху», — добавила россиянка.

Касаткина победила Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2 и во втором круге сыграет либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Ранее сообщалось, что Кудерметова победила Контавейт на старте турнира WTA в Абу-Даби.