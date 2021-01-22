Маррей пропустит Australian Open

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сообщил, что не выступит на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.

«Я опустошён и вынужден сообщить, что не полечу на Australian Open. Мы постоянно были на связи с Федерацией тенниса Австралии, чтобы найти решение, но у нас ничего не вышло», — приводит слова Маррея журналист Тумайни Карайол в Twitter.

33-летний британец, получивший уайлд-кард на Australian Open, в середине января заболел коронавирусной инфекцией.

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что директор Australian Open опроверг информацию о двух заболевших коронавирусом теннисистах.