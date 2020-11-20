«Турнир превратится в лотерею»: ведущие теннисисты выразили опасения по поводу мер безопасности на Australian Open

Ведущие теннисисты выразили озабоченность по поводу ситуации вокруг Australian Open — 2021. Организаторы и власти Австралии не могут найти компромисс относительно мер безопасности на турнире, а из-за возможных ограничительных мер под угрозой отмены оказались сразу несколько предваряющих его соревнований. Первая ракетка мира Новак Джокович призвал руководство Австралии войти в положение спортсменов, из-за пандемии лишившихся соревновательной практики. А немец Александр Зверев предположил, что «мэйджор» рискует превратиться в лотерею.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на крупные международные старты. На этот раз с трудностями столкнулись организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, запланированного на вторую половину января. Ведущие игроки выразили опасения по поводу мер, призванных обеспечить безопасность участников соревнований.

В частности, стало известно, что австралийские власти не позволят участникам турнира приехать в страну ранее конца декабря. Помимо этого, им предстоит пройти двухнедельный карантин, в течение которого, вероятно, не смогут полноценно тренироваться. Основная проблема в том, что даже в случае прибытия в страну сразу после католического Рождества, карантин закончится практически одновременно с началом турнира.

Первая ракетка мира Новак Джокович призвал власти страны войти в положение спортсменов.

«Я бы хотел выступить на Australian Open и готов уйти на двухнедельный карантин, а также принять любые другие меры, необходимые для того, чтобы я мог сыграть. Надеюсь, власти штата Виктория и Австралии поддержат и поймут теннисистов и Федерацию тенниса Австралии и разрешат им принимать участие в соревнованиях на второй неделе карантина. Надеюсь, это очень поможет с утверждением календаря и всем остальным, и тогда мы не потеряем неделю», — заявил Джокович.

Изначально предполагалось, что все игроки должны будут прибыть в Мельбурн до 14 декабря. В таком случае после карантина они смогли бы принять участие в предваряющих Australian Open турнирах и подготовиться к первому «мэйджору» сезона. Однако затем СМИ сообщили, что Австралия запретит въезд иностранцев на свою территорию до 25 декабря.

В связи с этим Джокович напомнил, что для большинства теннисистов сезон завершился ещё в начале ноября, сразу после «Мастерса» в Париже. Поэтому для них станет большой проблемой столь длительное отсутствие игровой практики.

С коллегой согласился и немец Александр Зверев. По его мнению, вариант с переносом турнира Большого шлема в Мельбурне также невозможен, так как это негативно скажется на остальном календаре.

«Честно говоря, не думаю, что такое возможно. Мы говорили об этом. Если игроки смогут прилететь в Австралию только 1 января, то до турниров нас допускать не будут, но тренировки, я думаю, разрешат. Потому что если нас на 14 дней лишат даже тренировок, а потом выпустят на корт, Australian Open превратится в лотерею. Чтобы определить победителя, можно будет просто подбросить монету», — предположил Зверев.

В свою очередь, испанец Рафаэль Надаль отметил, что не видит больших проблем, если игрокам всё же разрешат тренироваться в условиях изоляции.

«Единственный минус — это то, что нам придётся приехать на 16 дней раньше. Это проблема. А что касается всего остального, то на турнирах мы же и так находимся на карантине каждый день, разве нет?» — сказал Надаль.

Ранее в Федерации тенниса Австралии сообщили, что все предшествующие «мэйджору» соревнования, включая командный ATP Cup, пройдут в штате Виктория, чтобы их участники были сконцентрированы в одном месте на тот случай, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и границы штатов будут закрыты.

Однако позднее премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что пока никакой определённости в этом вопросе нет. При этом он подтвердил, что Australian Open состоится в назначенные сроки.

«Ошибочно полагать, что всё уже решено. Все договорённости должны утвердить органы здравоохранения, а этого пока не произошло», — пояснил Эндрюс, назвав переговоры с теннисными властями «невероятно сложными».

Британка Йоханна Конта также выразила опасения по поводу неопределённости вокруг старта сезона и разногласий между организаторами и австралийскими властями. Она призналась, что собиралась заранее прилететь в Мельбурн, чтобы встретить рождественские праздники с сестрой, а затем сосредоточиться на полноценной подготовке к Australian Open. По её словам, от этих планов придётся отказаться, а теннисисты будут вынуждены смириться с любым принятым решением.

«Думаю, Федерация тенниса Австралии прилагает неимоверные усилия, чтобы угодить игрокам и всем причастным. Я их понимаю. Но многое от них не зависит. Это решение правительства. Учитывая, что речь идёт о теннисном турнире, данное событие — далеко не главный приоритет в повестке властей», — цитирует Конту The Guardian.

Помимо обязательного двухнедельного карантина, будут действовать и другие ограничительные меры. В частности, теннисисты смогут приехать в Австралию исключительно по приглашению властей. Оно будет действовать на протяжении пяти недель. Разрешение на въезд получат лишь участники Australian Open.

После изоляции и двух отрицательных тестов на COVID-19 они смогут передвигаться по территории штата. Организаторы также надеются, что на матчи будут допущены зрители.

Предполагалось, что Федерация тенниса Австралии воспользуются опытом коллег из США и Франции и участники «мэйджора» будут жить и тренироваться в закрытой зоне — «пузыре». Но в начале ноября стало известно, что власти пока не одобрили это предложение.

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) активно следят за развитием ситуации. Представители организации заверили, что сделают всё возможное для её скорейшего разрешения.

Стоит отметить, что своё участие в Australian Open уже уже подтвердили сразу несколько ведущих теннисистов. Помимо Надаля и Джоковича, о намерении приехать в Мельбурн заявляли Роджер Федерер и Серена Уильямс.