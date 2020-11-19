Теннисист Медведев заявил, что он против любых проявлений жестокости

Россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о ситуации с немецким теннисистом Александром Зверевым, бывшая девушка которого обвинила представителя Германии в домашнем насилии.

По словам Медведева, его жена была знакома с бывшей девушкой Зверева Ольгой Шарыповой, и он помнит как она ездила на турниры. Он также подчеркнул, что он против насилия, но он не в курсе деталей истории, и он не задавал вопросов по этому поводу, так как это ситуация непосредственно вокруг Зверева и Шарыповой.

«Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что я против любых проявлений насилия. Конечно, особенно это касается домашнего насилия», — цитирует Медведева журналист Бен Розенберг в своём Twitter.

Напомним, что Шарыпова обвинила Зверева в домашнем насилии, но теннисист это впоследствии опроверг.

Ранее Зверев ответил обвинившей его в домашнем насилии бывшей подруге.