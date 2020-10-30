Теннисист Зверев ответил обвинившей его в домашнем насилии бывшей подруге

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Немецкий теннисист Александр Зверев высказал свою позицию по поводу скандальной ситуации вокруг своей бывшей девушки Ольги Шарыповой, которая обвинила спортсмена в домашнем насилии.
Теннисист Зверев ответил обвинившей его в домашнем насилии бывшей подруге
  • © REUTERS/Thilo Schmuelgen

Если верить седьмой ракетке мира, все выдвинутые против него экс-подругой обвинения абсолютно необоснованы.

«Её слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно. Не знаю, почему Ольга сейчас делает подобные заявления. Очень надеюсь, что мы найдём способ решить данный инцидент, не потеряв уважения друг к другу», — написал Зверев в Twitter.

Ранее Шарыпова рассказала, что именно делал с ней Зверев.

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