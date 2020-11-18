СМИ: Карантин в Австралии может сорвать старт теннисного сезона

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Правительство австралийского штата Виктория не планирует разрешать въезд иностранным участникам теннисных турниров как минимум до католического Рождества — 25 декабря.
СМИ: Карантин в Австралии может сорвать старт теннисного сезона
  • Pixabay

Об этом сообщает газета Herald Sun. Данное решение может сорвать планы по старту теннисного сезона. Изначально предполагалось, что в середине декабря до 550 иностранных игроков и представителей их команд будут помещены в «пузырь» в Мельбурне. После выхода с карантина они смогут принять участие в турнирах, предваряющих Australian Open — ради этого в Мельбурн планировалось перенести соревнования из Сиднея, Брисбена, Перта, Аделаиды, Канберры и Хобарта.

Но если теннисисты смогут прибыть в Австралию только после 25 декабря, их карантин закончится лишь к старту Australian Open, и все предварительные турниры будут сорваны. Австралийская федерация тенниса надеется добиться у правительства Виктории послаблений, но чиновники боятся вспышки заболеваний из-за приезда большого количества людей из разных уголков мира. Варианты проведения турниров по окончании Australian Open не рассматриваются, так как после австралийского Большого шлема игроки уже заявлены на соревнования в других регионах.

Ранее Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open.

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