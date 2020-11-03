Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open
  • Reuters

«Конечно, Открытый чемпионат Австралии по теннису входит в мои планы и является частью моего календаря. Если нам придётся провести на карантине 14 дней, то мы должны будем как можно лучше спланировать свою подготовку к турниру», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Также вторая ракетка мира подтвердил своё участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне, который будет проходить с 15 по 22 ноября. 

Ранее Рублёв заявил, что считает Надаля лучшим спортсменом в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить