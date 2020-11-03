Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open
- Reuters
«Конечно, Открытый чемпионат Австралии по теннису входит в мои планы и является частью моего календаря. Если нам придётся провести на карантине 14 дней, то мы должны будем как можно лучше спланировать свою подготовку к турниру», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Также вторая ракетка мира подтвердил своё участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне, который будет проходить с 15 по 22 ноября.
Ранее Рублёв заявил, что считает Надаля лучшим спортсменом в истории.