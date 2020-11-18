В ATP отреагировали на запрет австралийских властей на въезд в страну

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Американский теннисист Митчелл Крюгер опубликовал письмо, полученное от Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), посвящённое сложностям с предстоящими соревнованиями в Австралии.
В ATP отреагировали на запрет австралийских властей на въезд в страну
  • Reuters

«Уважаемые игроки и члены команд. В ходе обсуждений с Федерацией тенниса Австралии за последние сутки нам сообщили, что существуют новые проблемы, связанные с ранее запланированными датами прибытия игроков и членов команд в страну. Мы продолжаем работать над подтверждением планов на январь. Как только появится дополнительная информация, мы оповестим вас о ней в ближайшие дни. Понимаем, что существует неопределённость в отношении старта сезона-2021, и прилагаем все усилия, чтобы предоставить игрокам наилучший календарь турниров, который поможет набрать очки, увеличить количество рабочих мест и заработать призовые деньги», — гласит текст письма, опубликованного в Twitter спортсмена.

Ранее сообщалось, что карантин в Австралии может сорвать старт теннисного сезона.

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