«Был изолирован по регламенту Роспотребнадзора»: что известно о побеге теннисиста Куэрри с турнира в Санкт-Петербурге

Сэму Куэрри может грозить трёхлетняя дисквалификация и штраф в размере $100 тыс. за нарушение протокола Ассоциации теннисистов-профессионалов на турнире в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, он покинул Россию после положительного теста на коронавирус, хотя должен был находиться на 14-дневной самоизоляции. Сообщается, что для этого американец нанял частный самолёт, на котором вывез супругу и сына, также заболевших COVID-19. В ATP заявили, что начали расследование этой ситуации.

Поездка на турнир St. Petersburg Open обернулась для американского теннисиста Сэма Куэрри неприятной историей. За то, что он самовольно покинул Россию после получения положительного результата теста на коронавирус, ему может грозить серьёзный штраф и даже трёхлетняя дисквалификация.

Турнир, относящийся к категории ATP 500 и традиционно привлекающий сильный состав участников, не обошёлся без скандала, связанного с COVID-19. Перед самым стартом стало известно, что один из теннисистов сдал положительный анализ на коронавирус по прибытии в Санкт-Петербург и был вынужден сняться. Его имя не сообщалось, но из основной сетки был исключён Куэрри, в связи с чем многие предположили, что речь шла именно об американце. В первом круге он должен был встретиться с канадцем Денисом Шаповаловым, но на корт вместо него вышел серб Виктор Троицки.

Учитывая нынешние реалии, ситуация не представляла из себя ничего необычного. Ранее по той же причине с турнира сняли бельгийца Давида Гоффена.

Однако накануне стало известно, что Куэрри вместе с семьёй покинул страну, несмотря на то что ему было необходимо находиться на 14-дневном карантине. В Санкт-Петербург он приехал вместе с супругой Эбби и восьмимесячным сыном Фордом, анализы которых также показали положительный результат.

По сообщению известного обозревателя Бена Ротенберга, с американцем связались сотрудники местных органов здравоохранения и сообщили, что в гостинице их посетит врач. В случае обнаружения симптомов заболевания они могли быть отправлены в больницу.

«У Куэрри наблюдались, как они считали, слабые симптомы, и они побоялись, что госпитализируют кого-то одного или всех из них, особенно учитывая, что они приехали со своим восьмимесячным сыном. Они не хотели, чтобы в чужой стране их с ним разлучили», — сообщил Ротенберг.

The three Querreys were instructed to quarantine for 14 days at their hotel in St. Petersburg.



As the St. Petersburg Four Seasons is famous across the tour for being fancy as all heck, this was something the Querrey family was purportedly very ready to obligingly do.



But then, pic.twitter.com/1qOkfzXALV — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 14, 2020

Тогда спортсмен нанял частный самолёт, чтобы вывезти семью. Однако они не вернулись на родину, а улетели в некую «близлежащую страну», пересечение границы с которой не требует предъявления отрицательного результата теста на коронавирус. Куэрри был заявлен на несколько предстоящих европейских турниров, в том числе на «Мастерс» в Париже. Поэтому предполагается, что он и дальше будет находиться на континенте, хотя и не намерен сообщать о своём местоположении.

Интересно, что после возникновения слухов о «побеге» Куэрри закрыл свою страницу в Instagram. При этом, по данным аргентинского издания BATennis, Куэрри покинул Европу и направился в Канаду.

Информацию о том, что спортсмен уехал из России, не дождавшись визита врача, подтвердила и исполнительный директор St. Petersburg Open Наталия Камельзон. Она выразила надежду на то, что сложившаяся ситуация послужит для всех уроком.

«По регламенту Роспотребнадзора Куэрри был изолирован. Для того чтобы мы понимали, что он нормально себя чувствует, рекомендовано посещение врача. К сожалению, ни 12-го, ни 13-го числа врачи не смогли посетить семью. Двери они нам просто не открыли. 14-го числа получили известие, что Сэм покинул территорию России», — рассказала Камельзон в эфире «Матч ТВ».

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) назвали случившееся серьёзным нарушением.

«Соблюдение протоколов по охране здоровья и безопасности имеет решающее значение для обеспечения безопасного проведения мероприятий в соответствии с требованиями местных властей. Напоминаем игрокам и членам их команд, что нарушение регламента может поставить под угрозу проведение соревнований и оказать негативное влияние на весь тур. В соответствии с кодексом поведения ATP, мы крайне серьёзно относимся к этому вопросу и сейчас проводим расследование», — говорится в сообщении организации.

Пока неизвестно, будет ли наказан Куэрри, однако предполагается, что ему может грозить штраф в размере до $100 тыс. и/или трёхлетняя дисквалификация.

На инцидент отреагировали и некоторые коллеги американца. Так, его соотечественник Теннис Сандгрен, с которым он должен был выступать в Санкт-Петербурге в парном разряде, назвал его действия «чертовски хорошим шагом».

Не стал его осуждать и бывший тренер Марии Шараповой Майкл Джойс. Он отметил, что поступил бы так же. А шестикратная победительница турниров Большого шлема в парных разрядах Рене Стаббс предположила, что теперь путь в Россию ему заказан.

«С уверенностью можно сказать, что Куэрри больше никогда не вернётся в Россию. И думаю, его это не волнует», — написала Стаббс в Twitter.

В то же время далеко не все согласны с тем, что теннисист повёл себя правильно. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что организаторы турнира сделали всё возможное для обеспечения безопасности участников, а Сэм повёл себя безответственно и нарушил правила.

«Хорошо, что Куэрри не заразил никого. Непонятно, где он сам заболел. Мы ему дали самый лучший номер в отеле на семью, создали все условия, чтобы человек мог подлечиться. Я объясняю такие подвиги отсутствием мозгов из-за интернета, телефонов. Надо понимать всё головой, сердцем и мозгами. Куэрри не дал показать себя врачам. Нужно же отвечать и за окружающих людей», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Куэрри стал десятым теннисистом из первой сотни мирового рейтинга ATP, заразившимся COVID-19. Ранее заболевание перенесли Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич, Фрэнсис Тиафо, Кей Нисикори, Бенуа Пэр, Фернандо Вердаско, Давид Гоффен, а также Фабио Фоньини, которому пришлось сняться с турнира в Кальяри, проходящего в эти дни. При этом в женском топ-100 на данный момент не было зафиксировано ни одного случая.