СМИ: Теннисист Куэрри сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус

Короткая ссылка
Американский теннисист Сэм Куэрри самовольно покинул пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
СМИ: Теннисист Куэрри сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус
  • Reuters

Как сообщил в своём Twitter, американец и его семья должны были на 14 дней изолироваться в одном из отелей Санкт-Петербурга. Позднее с ним связались местные органы здравоохранения и заявили, что он должен пройти осмотр у врача — и в случае, если обнаружатся симптомы, то и сам спортсмен и его семья должны были бы быть госпитализированы.

Отмечается, что после этого теннисист со всей семьёй покинул пределы России на частном самолёте.

Ранее сообщалось, что один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить