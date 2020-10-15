СМИ: Теннисист Куэрри сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус

Американский теннисист Сэм Куэрри самовольно покинул пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил в своём Twitter, американец и его семья должны были на 14 дней изолироваться в одном из отелей Санкт-Петербурга. Позднее с ним связались местные органы здравоохранения и заявили, что он должен пройти осмотр у врача — и в случае, если обнаружатся симптомы, то и сам спортсмен и его семья должны были бы быть госпитализированы.

Отмечается, что после этого теннисист со всей семьёй покинул пределы России на частном самолёте.

Ранее сообщалось, что один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом.