Один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ATP.
Имя спортсмена не называется.
Организаторы турнира St. Petersburg Open, в свою очередь, сообщили о снятии с соревнований американца Сэма Куэрри по состоянию здоровья, не уточнив диагноз игрока. Его место в сетке турнира займёт серб Виктор Троицки.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин обратился к участникам турнира ATP в Санкт-Петербурге.