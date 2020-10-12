Один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ATP.

Имя спортсмена не называется.

Организаторы турнира St. Petersburg Open, в свою очередь, сообщили о снятии с соревнований американца Сэма Куэрри по состоянию здоровья, не уточнив диагноз игрока. Его место в сетке турнира займёт серб Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин обратился к участникам турнира ATP в Санкт-Петербурге.