Один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом

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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.
Один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ATP.

Имя спортсмена не называется.

Организаторы турнира St. Petersburg Open, в свою очередь, сообщили о снятии с соревнований американца Сэма Куэрри по состоянию здоровья, не уточнив диагноз игрока. Его место в сетке турнира займёт серб Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин обратился к участникам турнира ATP в Санкт-Петербурге.

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