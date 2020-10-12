Путин обратился к участникам турнира ATP в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил со словами приветствия участникам, организаторам и гостям турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.

«На протяжении многих лет эти замечательные соревнования становятся настоящим праздником для тех, кто любит теннис и внимательно следит за спортивным календарём. Кто ценит особую, эмоциональную атмосферу этой зрелищной, захватывающей игры. Ваш турнир традиционно объединяет на своих площадках как признанных звёзд, так и молодых талантливых спортсменов из разных стран, дарит им прекрасную возможность встретиться с достойными соперниками, помериться с ними силами, побороться за победу. Уверен, что и нынешние соревнования пройдут успешно, оставят у участников и гостей яркие, незабываемые впечатления», — говорится в обращении Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

Турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев возглавил посев на St. Petersburg Open.