100-я победа в Париже, повторение рекорда Федерера и «баранка» для Джоковича: Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Он завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, а «Ролан Гаррос» выиграл в 13-й раз за карьеру. Решающий матч продолжался всего три сета, в одном из которых первой ракетке мира не удалось взять ни одного гейма.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль триумфально завершил выступление на Открытом чемпионате Франции. Он победил в финале серба Новака Джоковича и выиграл турнир Большого шлема в 20-й раз, повторив рекорд Роджера Федерера. Матч продолжался всего три сета, и лишь в одном из них «король грунта» встретил сопротивление со стороны первой ракетки мира.

Встреча Надаля и Джоковича в финале «Ролан Гаррос» была самым ожидаемым событием турнира. Два лучших теннисиста мира, согласно рейтингу ATP, планомерно шли друг к другу, не оставляя шансов всем предыдущим оппонентам. Надаль, так же как и Ига Швёнтек в женской сетке, никому не отдал ни одной партии, а Джокович соблюдал такой же график вплоть до четвертьфинала.

В итоге они встретились на корте в 56-й раз — их личное противостояние остаётся самым продолжительным в истории мужского тенниса. Джокович подошёл к финалу «Ролан Гаррос» с преимуществом в три победы, но на грунте он проигрывал Надалю в 17 случаях из 24. Впрочем, серб всё равно считается самым опасным соперником испанца на земляном покрытии, так как больше семи раз его никто не обыгрывал.

У Джоковича было несколько причин надеяться на победу. Во-первых, он в этом сезоне просто не проигрывал никому, а на US Open прекратил выступление из-за дисквалификации. Во-вторых, в день финала погода преподнесла ему подарок и создала для Надаля непривычные условия. Холодная погода и закрытая из-за дождя крыша могли сбить настрой с испанца.

Однако едва матч стартовал, как Надаль сразу лишил Джоковича всякого шанса на победу. Он отыгрался со счёта 15:40 в стартовом гейме и повёл в счёте. Джокович мог надеяться только на укороченные удары, которые приносили ему хоть какие-то очки, но частыми его выходы к сетке всё равно не были.

В четвёртом гейме серб заработал три брейк-поинта, но каждый раз Надаль отыгрывался и в итоге закончил его в свою пользу. На своей подаче Джокович выглядел ещё хуже, и в итоге он позволял испанцу выиграть сет со счётом 6:0.

В начале второго сета Джокович отыграл два брейк-поинта и наконец-то взял гейм на своей подаче. Но Надаль ответил на это серией из пяти выигранных геймов. Прервалась она только из-за нескольких ошибок Надаля на приёме, когда он впервые за матч остался без брейк-поинта. Но в следующий гейм он спокойно выиграл, даже несмотря на одну двойную ошибку.

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Третья партия подарила хоть какую-то интригу. Джокович улучшил подачу и стал выигрывать на ней больше половины очков, что позволило некоторое время идти вровень с Надалем. Ему даже хватило сил сделать брейк после того, как испанец под ноль взял подачу соперника. Но в 11-м гейме Джокович снова немного ослабил игру, и после его двойной ошибки Надаль вышел подавать на сет. Он выиграл три очка подряд и поставил красивую точку эйсом. «Король грунта» выиграл сотый матч на «Ролан Гаррос» и завоевал на нём 13-й титул за карьеру.

После победы Надаль вспомнил, как так же разгромно уступал Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии в 2019 году. Также он воспользовался шансом, чтобы обратиться к болельщикам и напомнить об опасности пандемии коронавируса.

«Победа здесь очень много для меня значит. Сейчас не тот момент, чтобы думать о завоевании 20-го титула ради повторения рекорда Федерера. Для меня это просто победа на «Ролан Гаррос». Большинство самых важных моментов жизни произошло здесь. Я люблю этот город и этот корт. В Австралии Новак меня уничтожил, но сегодня был мой день. Это часть игры. После того, через что я прошёл по ходу своей карьеры в плане травм, без моей команды и семьи рядом всё это было бы невозможно. Я хочу обратиться ко всему миру. Мы столкнулись с одним из худших периодов в истории из-за вируса. Нам надо продолжать борьбу, сохранять позитивный настрой, и вместе мы справимся», — сказал Надаль после триумфа.

Джоковичу, допустившему 54 невынужденные ошибки, ничего не оставалось, кроме как признать своё поражение. Он отдал должное Надалю, выигравшему за карьеру 999 матчей на профессиональном уровне, и отметил его заслуги в теннисе.

«Поздравляю Рафу. То, что ты делаешь на корте, невероятно. Не только сейчас, но и на протяжении всей карьеры ты великий чемпион. Ты продемонстрировал, почему тебя называют «королём грунта». Для меня сегодняшний матч был очень сложным. Я недоволен тем, как сыграл, но переиграл меня определённо более сильный игрок», — заявил Джокович.