Рублёв поделился ожиданиями от старта на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Вторая ракетка России Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.

В первом круге Рублёв сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Он классный игрок, проводит один из лучших своих сезонов, на подъёме. Будет сложно», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Он отметил, что без зрителей играть сложно, но в нынешней ситуации лучше соревноваться так, чем вообще не выступать.

«Организаторы прикладывают максимум усилий, чтобы турниры проходили в комфортных условиях», — добавил Рублёв.

Турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что Медведев возглавил посев на St. Petersburg Open.