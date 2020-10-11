Рублёв поделился ожиданиями от старта на турнире ATP в Санкт-Петербурге
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В первом круге Рублёв сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом.
«Он классный игрок, проводит один из лучших своих сезонов, на подъёме. Будет сложно», — приводит слова Рублёва ТАСС.
Он отметил, что без зрителей играть сложно, но в нынешней ситуации лучше соревноваться так, чем вообще не выступать.
«Организаторы прикладывают максимум усилий, чтобы турниры проходили в комфортных условиях», — добавил Рублёв.
Турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.
Ранее сообщалось, что Медведев возглавил посев на St. Petersburg Open.