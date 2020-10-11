Перекус на корте, шутка про беременность и вызов сапёров: что обсуждали на второй неделе «Ролан Гаррос»

Российскому теннисисту Карену Хачанову пришлось оправдываться за шутку о беременности своей жены, а супругу Новака Джоковича обвинили в нарушении медицинского протокола. Себастьян Корда после поражения от Рафаэля Надаля попросил у него автограф, а Лаура Зигемунд ела что-то «похожее на лапшу» в перерыве матча с Паулой Бадосой. Даниэль Коллинз выгнала своего молодого человека с корта, а Александра Зверева заподозрили в сокрытии коронавируса. О событиях второй недели French Open — в материале RT.

Жалобы на судейство и нарушения медицинского протокола

В Париже завершается Открытый чемпионат Франции по теннису. Вторая неделя турнира получилась более спокойной с точки зрения скандальных историй, однако неоднозначные моменты всё же имели место.

Так, немка Лаура Зигемунд пожаловалась на слишком предвзятое отношение к себе со стороны судьи на вышке Марьяны Велович во время четвертьфинального матча с Петрой Квитовой. По её словам, та выносила ей предупреждения за малейшую затяжку времени, хотя другие арбитры относятся к этому более лояльно.

«Я знаю, что медленно двигаюсь, и стараюсь ускоряться. Но если на таймере ноль, а я начинаю движение, то можно и простить. Речь не идёт о нескольких секундах. Если бы мне каждый раз требовалось по 40 секунд, это другое дело. Но это уже чересчур. Я считаю, что успевала», — приводит слова Зигемунд журналист Хосе Моргадо в Twitter.

Напомним, что на нынешнем «Ролан Гаррос» к спортсменке действительно сложилось неоднозначное отношение. Она подверглась критике после встречи с француженкой Кристиной Младенович за то, что не указала на очевидную ошибку судьи на вышке.

Если немка достаточно спокойно отнеслась к сложившейся ситуации, то француз Николя Маю не стал терпеть замечания. В ходе одного из матчей парного разряда, в котором его дуэт противостоял Николе Мектичу и Уэсли Коольхофу, теннисист плюнул на корт, что не только расценивается как неспортивное поведение, но и порицается в связи с пандемией коронавируса. Об этом ему напомнил судья, а также вынес предупреждение.

Француз не согласился с наказанием и потребовал вызвать на корт супервайзера. Тот подтвердил правильность решения, хотя соперники попросили отменить его. Маю продолжил пререкаться, однако спустя пять минут француза всё же удалось убедить в неправоте.

В неприятную ситуацию попал и Александр Зверев. После поражения от итальянца Янника Синнера он признался, что чувствует себя очень плохо — поднялась температура и начались проблемы с дыханием. Все симптомы указывали на COVID-19, но немец заверил, что сданные им тесты показали отрицательный результат, а организаторам известно о его проблемах со здоровьем.

В Федерации тенниса Франции подтвердили, что предыдущие анализы Александра действительно были отрицательными, однако последний был сдан за пять дней до матча с Синнером. Там также подчеркнули, что Зверев не консультировался с врачами, работающими на турнире.

Ситуация разрешилась после того, как теннисист продемонстрировал результаты нового теста, показавшего, что коронавируса у него действительно нет.

На нарушении медицинского протокола попадались не только спортсмены, но и немногочисленные зрители. В частности, досталось супруге первой ракетки мира Новака Джоковича Елене. Во время полуфинала известный обозреватель Бен Ротенберг заметил, что девушка сидит на трибуне без защитных средств. Умышленно или нет, он назвал её «парнем, который даже не делает вид, что носит маску».

В ответ Джокович подчеркнула, что у неё есть на это официальное разрешение.

«Для этого «парня» врачи сделали исключение (из масочного режима. — RT). Не всё крутится вокруг ковида. У меня, с другой стороны, менее формальная причина — проблемы с дыханием из-за стресса во время просмотра игры мужа. Все, кто сидит рядом с нами, сдали тесты, и они отрицательные», — пояснила Елена Джокович.

Стоит отметить, что в июне семья серба переболела коронавирусом после серии выставочных турниров Adria Tour.

Едва утихли страсти вокруг самого Джоковича, попавшего мячом в арбитра на US Open, как ситуация повторилась вновь, хотя на этот раз серба обвинить не в чем. В ходе одного из розыгрышей матча с Кареном Хачановым он неудачно отбил мяч, и тот отлетел прямо в судью на линии, смотревшего в другую сторону и не успевшего увернуться.

«Боже, у меня было неприятное чувство дежавю. Я пытаюсь найти этого судью и убедиться, что с ним всё хорошо, поскольку заметил у него небольшой ушиб вроде покраснения на том месте, куда попал мяч. Надеюсь, он в порядке. Он явно повёл себя как сильный и смелый человек. Но удар был, ведь я находился очень близко», — цитирует Джоковича Yahoo!.

Не обошлось и без новых жалоб на организацию «Ролан Гаррос». Так, Рафаэль Надаль раскритиковал чересчур плотное расписание матчей, из-за которого заключительные встречи игрового дня проходят слишком поздно. Вкупе с холодной погодой это, по его мнению, представляет опасность для спортсменов.

А Доминик Тим пожаловался на некачественную еду.

«Я не в восторге от еды, которую подают в этом году. У меня были проблемы с желудком на протяжении последних нескольких дней, после чего я поговорил с врачом и физиотерапевтом. Многие игроки столкнулись с тем же. Или с едой было что-то не то, или дело в каком-то вирусе. Вчера мне стало лучше», — приводит слова Тима The Telegraph.

Неожиданные просьбы и неудачные шутки

Проблемы с желудком заставили Зигемунд прибегнуть к необычному способу пополнить энергию в матче с Паулой Бадосой. Пока сопернице оказывали медицинскую помощь, немке принесли на корт что-то «похожее на тарелку с лапшой», и она начала есть пластиковой вилкой. Эта картина удивила не только зрителей, но и судью на вышке, заинтересовавшегося странным гастрономическим выбором теннисистки.

В ответ она рассказала, что не смогла поесть перед началом встречи, а привычные злаковые батончики не помогли.

«Поэтому я попросила моего физиотерапевта принести что-нибудь другое. Мне просто хотелось картошки или риса, не важно. Возможно, странно так есть вилкой, но это лучше, чем низкий уровень сахара. Я предпочла всё-таки немного восполнить энергию», — объяснила Зигемунд.

Если одни благодаря еде спасаются от нехватки сил, то другим она помогает справиться с неудачами. Элина Свитолина и Симона Халеп считались одними из фавориток French Open, однако потерпели неожиданные поражения от аргентинки Надии Подороски и полячки Иги Швёнтек соответственно. После вылета с турнира обе рассказали, что сделают, чтобы пережить разочарование. Для этой цели украинка предпочла чашку горячего чая, а румынка — шоколад.

Поражение от Надаля в четвёртом раунде обернулось «лучшим моментом в жизни» для 20-летнего Себастьяна Корды. После заключительного розыгрыша американец подошёл к сопернику и попросил у него автограф. Тот не смог отказать и любезно подписал ему майку.

«Кто-нибудь вообще брал у соперника автограф после последнего розыгрыша в матче?» — пошутил Корда.

Несколько дней назад американец рассказал, что он с нетерпением ожидает встречи с Надалем. По его словам, он настолько уважает экс первую ракетку мира, что даже назвал в честь него своего кота.

Кроме того, после матча Корда в шутку обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой прислать ему несколько фотографий с испанцем, которые бы он опубликовал в Instagram. Однако забавный эпизод оценили не все.

«Возможно, поэтому он и был разгромлен», — заметил пропускающий этот мэйджор Ник Кирьос.

Ещё один интересный момент произошёл во время четвертьфинального противостояния между Даниэль Коллинз и Софьей Кенин. 57-я ракетка мира совершила несколько ошибок в одном из ключевых моментов матча. После этого она обратилась к своему молодому человеку и тренеру, который находился в ложе, с просьбой пересесть. Свой поступок она объяснила тем, что присутствие мужчины её отвлекало.

"You're outta here!"



1. Danielle Collins hits three successive double faults, still holds.

2. Tells her trainer/boyfriend to "sit in a different spot. SIT IN A DIFFERENT SPOT" after missing two BPs.



Sofia Kenin leads 6-4, 2-2.



Passport to #RolandGarros: https://t.co/lDUPnhnaMepic.twitter.com/EXeH5975MW — TENNIS (@Tennis) October 7, 2020

Вырванная из контекста шутка подняла шумиху вокруг российского теннисиста Хачанова. На одной из пресс-конференций у Карена поинтересовались, как отцовство влияет на его игру. В ответ россиянин уточнил, о каком ребёнке идёт речь — первом (в сентябре 2019 года у него и его супруги Вероники родился первенец) или втором.

Фразу истолковали неоднозначно и начали поздравлять теннисиста с пополнением в семействе. Однако спустя некоторое время он сообщил, что это была лишь шутка.

«Обращаюсь к болельщикам и СМИ. В субботу во время пресс-конференции один из журналистов неправильно понял мой сарказм и принял слова всерьёз. Это была шутка, вырванная из контекста. Хочу прояснить ситуацию и сказать: мы не ждём ещё одного ребёнка. По крайней мере, пока», — написал Хачанов в Instgram.

Но несколько раз за две недели организаторам «Ролан Гаррос» было вовсе не до смеха. В четвёртый соревновательный день рядом с кортами раздался похожий на взрыв громкий хлопок. Оказалось, что его издал пролетавший над городом истребитель, который преодолел звуковой барьер.

А затем на территории спортивного объекта была обнаружена бесхозная сумка. После того как её владельца не удалось найти, к месту поспешили сапёры с собаками. К счастью, инцидент закончился благополучно. Выяснилось, что вещи забыла мать украинки Дарьи Лопатецкой, выступавшей на юниорском турнире.