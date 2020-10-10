Джокович заявил, что играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — это самый большой вызов в теннисе

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Джокович заявил, что играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — это самый большой вызов в теннисе
  • Reuters

«Здесь Надаль является фаворитом. Он выиграл множество титулов, но в 2015-м мне удалось победить его в четвертьфинале. Надеюсь, смогу восстановиться. Мне нужно показать свой лучший теннис. Возможно, играть с Надалем на «Ролан Гаррос» — самый большой вызов в нашем спорте. С нетерпением жду матча, рад находиться здесь и мотивирован на победу», — приводит слова Джоковича SkySports.

Финальный матч состоится 10 октября и начнётся в 16:00 мск.

Надаль является действующим и 12-кратным чемпионом «Ролан Гаррос». В активе Джоковича одна победа на Открытом чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Джокович в пяти сетах победил Циципаса и сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос».

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