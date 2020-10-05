Джокович во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос» попал арбитру мячом в лицо

Во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между Кареном Хачановым и Новаком Джоковичем сербский теннисист попал мячом в лицо арбитру.

Во время первого сета сербский теннисист неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.

На US Open Джокович был дисквалифицирован после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Тогда инцидент произошёл не во время розыгрыша, поэтому в соответствии с правилами серба дисквалифицировали. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на турнире.

Ранее Хачанов обыграл Гарина и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».