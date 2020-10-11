Поражения российских юниорок и триумф несеяной польки: чем завершились женские финалы «Ролан Гаррос»

Полячка Ига Швёнтек одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1. 19-летняя спортсменка стала первой представительницей своей страны, выигравшей турнир Большого шлема. В предпоследний день «Ролан Гаррос» титулы на юниорском уровне могли завоевать россиянки Мария Бондаренко, Диана Шнайдер и Алина Чараева, однако они потерпели поражение в одиночном и парном разрядах.

Неудачное начало дня

В субботу на «Ролан Гаррос» были запланированы сразу два финала с участием российских спортсменов. В парном турнире среди девушек шанс на титул имели Мария Бондаренко и Диана Шнайдер. Однако, так же как Алина Чараева и Анастасия Тихонова в прошлом году, они потерпели поражение.

Обидчицами россиянок стали итальянки Элеонора Альвизи и Лиза Пигато. На пути к финалу они выбили из борьбы пары, посеянные под вторым и третьим номерами. Бондаренко и Шнайдер, у которых был пятый номер, тоже не смогли остановить этот дуэт. В первом сете они уступили на тай-брейке, а второй проиграли со счётом 4:6.

Italy's doubles duo deliver... 🇮🇹



Eleonora Alvisi and Lisa Pigato win the girls' doubles title after beating Russia's Maria Bondarenko and Diana Shnaider in straight sets! 🏆#RolandGarrospic.twitter.com/MxzrgjgdOO — ITF (@ITF_Tennis) October 10, 2020

Второе поражение Чараевой

Порадовать российских болельщиков могла бы Алина Чараева. Она дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос», но теперь уже в одиночном разряде, и встретилась с местной теннисисткой Эльзой Жакмо. Чараева сумела выиграть первый сет, но в итоге тоже познала поражение.

Выход 18-летней россиянки в финал сам по себе стал довольно неожиданным. Чараева выступала без посева, но уже во втором круге обыграла первую ракетку мира среди юниорок Викторию Хименес-Касинцеву, представляющую Андорру. Дальше ей постоянно приходилось преодолевать сопротивление соперниц, которые были номинально сильнее её. Одной из них была Полина Кудерметова, которую Чараева обыграла в полуфинале.

В финале симпатии болельщиков однозначно были на стороне Жакмо, которая могла стать первой за девять лет француженкой, выигравшей юниорский «Ролан Гаррос». Чараева же надеялась повторить успех Дарьи Касаткиной, одержавшей победу в 2014 году.

Россиянка мощно начала встречу и выиграла шесть очков подряд, поведя с брейком. Жакмо смогла отыграться, но Чараева вновь взяла чужую подачу и не позволила сопернице реализовать брейк-поинт при счёте 5:4 в свою пользу. Во втором сете дела у российской теннисистки шли всё так же прекрасно, и в какой-то момент ей оставалось выиграть всего пять очков, чтобы завоевать титул. Однако Жакмо выиграла четыре гейма подряд, проиграв всего очко в двух последних, и сравняла счёт по сетам.

Третью партию француженка начала с того, что удвоила свою серию из выигранных геймов. Чараевой удалось ответить двумя брейками, но на своей подаче она ничего поделать с соперницей больше не могла. Жакмо одержала победу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, а россиянка вновь осталась в шаге от трофея юниорского «Ролан Гаррос».

Comeback Queen 👑



Elsa Jacquemot battles back from a set down to beat Alina Charaeva 4-6 6-4 6-2 and claim the girls' singles title at #RolandGarros



She becomes the first French player to win the title since @KikiMladenovic in 2009 🏆 pic.twitter.com/zKT1OF3uIx — ITF (@ITF_Tennis) October 10, 2020

Сенсация от Швёнтек

Главным событием предпоследнего дня «Ролан Гаррос» стал женский финал, в котором у российских болельщиков тоже мог быть свой фаворит. Родившаяся в Москве американка Софья Кенин встречалась с 19-летней Игой Швёнтек. Но полька в итоге преподнесла самую громкую сенсацию Открытого чемпионата Франции и выиграла свой первый турнир Большого шлема.

Швёнтек за всю свою карьеру не завоевала ни одного титула WTA, а перед началом «Ролан Гаррос» она занимала лишь 54-ю строчку мирового рейтинга. Но в Париже польская теннисистка неожиданно оказалась на недостижимом для соперниц уровне. Уже в первом круге она обыграла прошлогоднюю финалистку Маркету Вондроушову из Чехии, а затем и первую ракетку турнира Симону Халеп из Румынии. После этого на пути к финалу у Швёнтек остались лишь две участницы квалификации, итальянка Мартина Тревизан и аргентинка Надя Подорошка, которых она тоже легко прошла. Перед встречей с Кенин Швёнтек не уступила ни одного сета и проиграла лишь 23 гейма.

В финальном матче полька продолжила своё невероятное доминирование. Она выиграла 12 из 15 первых розыгрышей, сразу поведя со счётом 3:0 по геймам. Кенин пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться, но она вновь оказалась в роли догоняющей, когда Швёнтек с третьей попытки реализовала брейк-поинт в десятиминутном восьмом гейме. Американской теннисистке удалось отыграть один сетбол на приёме и сократить отставание, но со своей следующей подачей она снова не справилась. Первый сет остался за 19-летней спортсменкой.

Во второй партии соперницы продолжили обмениваться брейками, но очень быстро это прекратилось. Кенин понадобился медицинский тайм-аут, чтобы перевязать ногу, и после этого она словно исчезла с корта. Швёнтек выиграла пять геймов подряд, проиграв всего лишь четыре очка за это время. На то, чтобы стать первой в истории полькой, завоевавшей титул на турнире Большого шлема, у неё ушло меньше полутора часов.

Швёнтек не уступила за весь «Ролан Гаррос» ни одного сета, чего до неё последней добивалась Жюстин Энен в 2007 году. Она также стала лишь второй после латвийки Елены Остапенко — теннисистки, которая выиграла главный грунтовый турнир без посева. Наконец, Швёнтек стала первой родившейся в XXI веке спортсменкой, которая смогла покорить мейджор. С 54-го места в рейтинге WTA она теперь поднимется сразу на 17-е.