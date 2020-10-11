Рублёв доволен тем, как складывается сезон после его возобновления

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв высказал мнение о своих выступлениях после возобновления сезона, прерывавшегося из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Рублёв доволен тем, как складывается сезон после его возобновления
  • Reuters

«В целом я доволен тем, как у меня всё складывается после возобновления сезона. Понятно, что ещё есть над чем работать, много что можно улучшить в своей игре. Хочется сыграть на Итоговом турнире ATP, но загадывать сложно. Шансы есть, посмотрим, как всё будет», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Перед стартом «Ролан Гаррос» в активе россиянина было 2614 очков в борьбе за путёвку на Итоговый турнир.

Ранее сообщалось, что Рублёв поделился ожиданиями от старта на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

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