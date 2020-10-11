Бабош и Младенович второй год подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде

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Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош одержали победу над чилийкой Андреа Гуарачи и американкой Дезире Кравчик в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Бабош и Младенович второй год подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу француженки и венгерки.

Младленович и Бабош второй раз подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос». В их активе также победа на Australian Open 2020. Для Младленович это третья победа на «Ролан Гаррос» — в 2016 году она стала чемпионкой вместе с соотечественницей Каролин Гарсией.

Ранее сообщалось, что Кравиц и Мис второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде.

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