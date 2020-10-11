Бабош и Младенович второй год подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу француженки и венгерки.
Младленович и Бабош второй раз подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос». В их активе также победа на Australian Open 2020. Для Младленович это третья победа на «Ролан Гаррос» — в 2016 году она стала чемпионкой вместе с соотечественницей Каролин Гарсией.
Ранее сообщалось, что Кравиц и Мис второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде.