Бабош и Младенович второй год подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош одержали победу над чилийкой Андреа Гуарачи и американкой Дезире Кравчик в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу француженки и венгерки.

Младленович и Бабош второй раз подряд стали чемпионками «Ролан Гаррос». В их активе также победа на Australian Open 2020. Для Младленович это третья победа на «Ролан Гаррос» — в 2016 году она стала чемпионкой вместе с соотечественницей Каролин Гарсией.

Ранее сообщалось, что Кравиц и Мис второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде.