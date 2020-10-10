Кравиц и Мис во второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде

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Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Соаресом в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Кравиц и Мис во второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу немецкого дуэта.

Кравиц и Мис во второй раз подряд и во второй раз в карьере стали чемпионами «Ролан Гаррос», при этом на других турнирах серии Большого шлема они не проходили дальше полуфинала.

В парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 28-летний Кравиц располагается на 16-й строчке, 30-летний Мис — на 17-й.

Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек обыграла Софью Кенин и стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

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