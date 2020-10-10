Кравиц и Мис во второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу немецкого дуэта.
Кравиц и Мис во второй раз подряд и во второй раз в карьере стали чемпионами «Ролан Гаррос», при этом на других турнирах серии Большого шлема они не проходили дальше полуфинала.
В парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 28-летний Кравиц располагается на 16-й строчке, 30-летний Мис — на 17-й.
Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек обыграла Софью Кенин и стала чемпионкой «Ролан Гаррос».