Кравиц и Мис во второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Соаресом в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу немецкого дуэта.

Кравиц и Мис во второй раз подряд и во второй раз в карьере стали чемпионами «Ролан Гаррос», при этом на других турнирах серии Большого шлема они не проходили дальше полуфинала.

В парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 28-летний Кравиц располагается на 16-й строчке, 30-летний Мис — на 17-й.

Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек обыграла Софью Кенин и стала чемпионкой «Ролан Гаррос».