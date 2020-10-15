В ATP подтвердили нарушение коронавируного протокола одним из теннисистов, на — St. Petersburg Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила о выявлении грубого нарушения коронавирусного протокола одним из участников турнира в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open

«ATP известно об инциденте, связанном с серьёзным нарушением протокола COVID-19 одним из теннисистов, на турнире в Санкт-Петербурге на этой неделе», — говорится в заявлении ATP, текст которого приводит журналист Tennis Channel Джон Уирзеим в своём Twitter.

В заявлении организации подчёркивается, что соблюдение протоколов безопасности имеет решающее значение для обеспечения соблюдения правил, установленных местными властями, а также, что их нарушения ставят под угрозу возможность проведения как отдельно взятых турниров, так и сезона в целом.

«В соответствии с кодексом правил ATP, мы очень серьёзно относимся к данному инциденту, и продолжаем своё расследование», — подытожили в ATP.

Ранее появилась информация, что американский теннисист Сэм Куэрри сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус.