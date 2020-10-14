Теннисист Медведев рассказал о своём отношении к паузе из-за коронавируса

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своём отношении к паузе в сезоне, возникшей из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Я по жизни такой человек, что если какие-то вещи не зависят от меня, то у меня нет ни злости, ни радости. Я просто стараюсь жить как можно лучше с тем, что есть. Говоря о коронавирусной поре, как мог, тренировался, поддерживал форму. Разрабатывали с тренером календарь, в котором были продолжительные паузы, потому что мы знали, что турниры нескоро, и не хотелось подойти к ним выжатым, как лимон. Не могу сказать, что был расстроен, когда всё встало, не могу сказать и что был очень рад, потому что хотелось играть турниры. С другой стороны, очень много времени провёл дома с женой в спокойном режиме. Так что тут есть и плюсы, и минусы, как и во всём в жизни», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Теннисный сезон из-за пандемии был приостановлен с конца марта по начало августа.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Гаске и вышел во второй круг St. Petersburg Open.