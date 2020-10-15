Источник: сбежавшего из России теннисиста с коронавирусом могут дисквалифицировать на три года

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Американский теннисист Сэм Куэрри, получивший вместе с семьёй положительный результат теста на коронавирус на турнире St. Petersburg Open и впоследствии самовольно покинувший Россию, может быть дисквалифицирован Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР).
Источник: сбежавшего из России теннисиста с коронавирусом могут дисквалифицировать на три года
  • © Reuters

Об этом сообщает корреспондент The New York Times Бен Ротенберг. По информации источника, если ATP сочтёт нарушение коронавирусного протокола Куэрри серьёзным нарушением и, возможно, вредным для тура, то игрок может быть оштрафован на сумму до $100 тыс. и/или отстранён от ATP на срок до трёх лет.

Перед стартом турнира в St. Petersburg Open Куэрри, его жена и восьмимесячный ребёнок получили положительные результаты тестов на COVID-19. Позже игроку сообщили, что им придётся провести в отеле 14-дневный карантин. Они согласились с этим требованием, но впоследствии с ними связались местные органы здравоохранения и сказали, что если у них обнаружатся симптомы заболевания, то их могут принудить к госпитализации.

Куэрри не стал дожидаться вердикта российских органов здравоохранения и вместе с семьёй в срочном порядке покинул страну. Сообщалось, что они арендовали частный самолёт и отправились в «соседнюю европейскую страну», для въезда в которую не требуется отрицательный тест на коронавирус. Там они проведут ближайшие несколько дней.

Ранее в ATP подтвердили нарушение коронавирусного протокола одним из теннисистов на St. Petersburg Open.

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