Директор турнира АТР в Санкт-Петербурге заявила, что Куэрри не открывал дверь врачам

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Исполнительный директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон прокомментировала ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как у него и всей его семьи был обнаружен коронавирус.
Директор турнира АТР в Санкт-Петербурге заявила, что Куэрри не открывал дверь врачам
  • Reuters

«Куэрри прибыл на турнир 7-го числа. По регламенту ему сделали сразу тест. Он был отрицательный, спортсмен стал готовиться к турниру. А когда ему и семье сделали повторный тест через четыре дня, то у всех он был положительный. По регламенту Роспотребнадзора Куэрри был изолирован. Чтобы мы понимали, что он нормально себя чувствует, было рекомендовано посещение врача. Ни 12-го, ни 13-го числа врачи не смогли посетить семью. Двери они нам просто не открыли. 14-го числа мы получили известие, что Сэм покинул территорию России. По регламенту ATP все взаимоотношения на турнире — это юрисдикция турменеджера ATP. С нашей стороны мы продолжаем делать всё, чтобы турнир продолжался», — заявила Камельзон в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Американец со своей семьёй самовольно покинул территорию России на частном самолёте, в настоящее время они находятся в одной из соседних стран, для въезда в которую не требуется отрицательный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из России теннисиста с коронавирусом могут дисквалифицировать на три года.

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